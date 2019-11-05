Первый спортивный коворк «Арена» открылся в Ижевске

3 ноября жители Ижевска 12 часов открывали первый спортивный коворк «Арена» на ул. Красногеройская, 54. Это новый крытый стадион для всех видов спорта в помещении. Инвестор работал над авторским проектом почти 10 лет и вложил порядка 200 млн рублей.

Фото: Амир Закиров

«Спорт – это всегда про преодоление себя, и строительство «Арены» про это. За время работы над объектом мы поменяли несколько площадок, на которых что-то не получалось. Но мы не сдались. В день открытия нам хотелось, чтобы меньше людей было на трибунах, больше – на паркете. Чтобы каждый имел возможность попробовать себя и переместиться от телевизора и дивана в спортивное поле и соревновательный режим. Давайте откроем «Арену» не перерезанием ленточки, а вашими аплодисментами», – сказал на открытии Дмитрий Данилов, соинвестор «Арены» и генеральный директор компании «Острова».

Фото: Амир Закиров

На трех этажах нового спортивного коворка работают два больших игровых поля на профессиональном паркете как у российских баскетбольных клубов ЦСКА и «Зенит», хоккейный тренажер, восемь раздевалок и специальное пространство для совместных мероприятий и общения. В течение ближайшего месяца появятся кафе и спортивный магазин, офисы для спортивных федераций и зал для настольного тенниса. Крытый стадион с парковкой может одновременно вместить около 500 болельщиков.

Фото: Амир Закиров

«Ижевск становится спортивным центром. В августе мы проводили всероссийский суперфинал по шахматам, в октябре – всероссийский день ходьбы, сейчас проходят финальные поединки первенства Европы по дзюдо. «Арена» станет одним из краеугольных камней этих и многих других событий. Думаю, вы займете главное место во все новых и новых спортивных мероприятиях. Надеюсь, другие представители бизнеса поймут, что вкладываться в спортивную инфраструктуру имеет смысл. Важно не только «где жить», но и «как жить», – отметил в своем выступлении Александр Варшавский, министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии.

Фото: Амир Закиров

На 12-часовом открытии «Арены» побывало 1500 жителей Ижевска. Они участвовали в городском спортивно-интеллектуальном турнире между корпоративными командами, играли в квиддич, вышибалы и артбол. На площадке прошел городской танцевальный марафон и показательные выступления профессионалов тхэквондо, чирлидинга, гимнастики, футбола, ушу, бальных танцев, каратэ. Участники открытия посетили ярмарку тренеров, на которой смогли выбрать секции для себя и своих детей.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

«Коворк «Арена», здравствуй! Коворк – совместная работа, общее дело. А разве не общее дело – здоровье нации нашей великой страны?! Именно про это новые спортивные объекты, которые появляются на площадке не только для города Ижевска, но и для всей республики. Мы делаем общее дело, делаем друг друга здоровее, а, значит, сильнее», – подчеркнул Олег Бекмеметьев, Глава Ижевска.

Фото: Амир Закиров

Спортивный коворк «Арена» появился благодаря желанию инвесторов поддерживать любительский мини-футбол. Со временем проект развился в многофункциональный спортивный центр. Фирменный стиль «Арены» разработали молодые дизайнеры Ижевска под руководством наставника Дениса Башева в рамках проекта «Реформа». С 5 ноября коворк работает в ежедневном режиме с 8 утра до 11 вечера по адресу ул. Красногеройская, 54 за стадионом «Зенит» и ледовым дворцом «Ижсталь». Официальный паблик «Арены» – Вконтакте.

Фото: Амир Закиров

Открытие спортивного коворка "Арена". Скоро!."Арена" - это авторский проект компании Острова, новый крытый стадион для всех видов спорта в помещении с двумя игровыми полями на профессиональном паркете и хоккейным тренажером. Мы рассказывали, почему новый спорткомплекс получил экзотическое название спортивный коворк https://vk.cc/9XFENB

Реклама.

0+