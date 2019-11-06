2019-11-06T09:51:23+03:00
Общество

Утро в Ижевске: убийства мужей-тиранов, слух о пневмонии в школах и безопасность в детских садах

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дмитрий Бикин
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 ноября, среда. В городе сегодня облачно, временами дождь. Днем до +9 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Почему в Удмуртии могут начать расторгать контракты с подрядчиками

Жертва домашнего насилия: в Удмуртии женщина получила срок за убийство мужа-тирана

Жительница Удмуртии обвиняется в убийстве мужа-тирана

«Галкин - гастролер»: Максим Галкин перед выступлением в Ижевске записал видео

Как кружок для детей с особенностями в Ижевске вырос до театра кукол

Из-за неоплаченных алиментов женщину из Удмуртии отправили в колонию

Ужас! Житель Удмуртии убил знакомого из-за ревности

Глава Удмуртии прокомментировал возможность пойти на второй срок

А теперь с подробностями:

Убийство ребенка в Нарьян-Маре: возможно ли повторение трагедии в Ижевске?

Фото: архив

Фото: архив

В конце октября в ненецком Нарьян-Маре случилась трагедия: пьяный мужчина проник в детский сад и зарезал шестилетнего мальчика. Возможно ли повторение ситуации у нас и как сейчас устроена система безопасности в садиках Ижевска, выяснила «Комсомолка».

«Календарь здоровья»: что обязательно нужно сделать ижевчанам в ноябре для хорошего самочувствия

Фото: архив

Фото: архив

В рубрике «Календарь здоровья» в рамках проекта «Лучшая клиника-2019» расскажем ижевчанам, что нужно обязательно сделать в ноябре, чтобы оставаться активным и хорошо себя чувствовать.

Проверка слуха: в школах Ижевска эпидемия пневмонии?

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Недавно ижевчан взволновало сообщение о новой вспышке пневмонии в одной из школ города. Напомним, первый случай массовой заболеваемости был отмечен в начале октября. Тогда лицей №86 раньше времени отправил учащихся на каникулы в связи с тем, что у 17 детей заподозрили опасную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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