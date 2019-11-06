Утро в Ижевске: убийства мужей-тиранов, слух о пневмонии в школах и безопасность в детских садах
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 ноября, среда. В городе сегодня облачно, временами дождь. Днем до +9 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
Почему в Удмуртии могут начать расторгать контракты с подрядчиками
Жертва домашнего насилия: в Удмуртии женщина получила срок за убийство мужа-тирана
Жительница Удмуртии обвиняется в убийстве мужа-тирана
«Галкин - гастролер»: Максим Галкин перед выступлением в Ижевске записал видео
Как кружок для детей с особенностями в Ижевске вырос до театра кукол
Из-за неоплаченных алиментов женщину из Удмуртии отправили в колонию
Ужас! Житель Удмуртии убил знакомого из-за ревности
Глава Удмуртии прокомментировал возможность пойти на второй срок
А теперь с подробностями:
Убийство ребенка в Нарьян-Маре: возможно ли повторение трагедии в Ижевске?
Фото: архив
В конце октября в ненецком Нарьян-Маре случилась трагедия: пьяный мужчина проник в детский сад и зарезал шестилетнего мальчика. Возможно ли повторение ситуации у нас и как сейчас устроена система безопасности в садиках Ижевска, выяснила «Комсомолка».
«Календарь здоровья»: что обязательно нужно сделать ижевчанам в ноябре для хорошего самочувствия
Фото: архив
В рубрике «Календарь здоровья» в рамках проекта «Лучшая клиника-2019» расскажем ижевчанам, что нужно обязательно сделать в ноябре, чтобы оставаться активным и хорошо себя чувствовать.
Проверка слуха: в школах Ижевска эпидемия пневмонии?
Фото: Сергей Грачев
Недавно ижевчан взволновало сообщение о новой вспышке пневмонии в одной из школ города. Напомним, первый случай массовой заболеваемости был отмечен в начале октября. Тогда лицей №86 раньше времени отправил учащихся на каникулы в связи с тем, что у 17 детей заподозрили опасную инфекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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