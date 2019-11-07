Утро в Ижевске: замена лифтов, рейтинг «убитых» тротуаров и отмена налогов для бедных
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 ноября, четверг. Погода порадует устойчивым плюсом: днем градус термометра поднимется до +11. Ожидается небольшой дождь, так что при выходе на улицу не забудьте взять зонт. Желаем хорошего настроения и бодрости. А пока предлагаем вам прочитать новости одной строкой:
За пять дней ноября у жителей Удмуртии было похищено 4,5 млн рублей
Командир студенческих отрядов Удмуртии принял участие во встрече с президентом России
Жительница Удмуртии из-за ревности подожгла одежду сожителя
В Ижевске пройдет кофейный чемпионат
ТОП-10 «убитых» тротуаров выбрали в Ижевске
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Замена лифтов
ФОТО: Архив
В Ижевске в этом году запустили программу по замене лифтов. Сделали это потому, что в Ижевске порядка 2500 лифтов старше 25 лет – то есть, в аварийном состоянии. В 2020 году их просто запретят использовать. Но замена лифта – удовольствие недешевое. Как и кому помогает программа, выясняла «Комсомолка».
7 способов расслабиться после работы
ФОТО: Pixabay
Что нужно современному человеку с его сумасшедшим ритмом? Возможность отдохнуть! Мы собрали 7 способов, которые помогут ижевчанам расслабиться после тяжелого трудового дня.
Отмена налогов для бедных
ФОТО: Алексей Фокин
В России обсуждают возможность перестать брать подоходный налог с самых бедных. Готова ли страна к новой реформе, выясняла «Комсомолка».
ИСТОЧНИК KP.RU
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