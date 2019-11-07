2019-11-07T08:58:11+03:00
Общество

Утро в Ижевске: замена лифтов, рейтинг «убитых» тротуаров и отмена налогов для бедных

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Анастасия Волкова
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ФОТО: Амир ЗакировФОТО: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 ноября, четверг. Погода порадует устойчивым плюсом: днем градус термометра поднимется до +11. Ожидается небольшой дождь, так что при выходе на улицу не забудьте взять зонт. Желаем хорошего настроения и бодрости. А пока предлагаем вам прочитать новости одной строкой:

За пять дней ноября у жителей Удмуртии было похищено 4,5 млн рублей

Командир студенческих отрядов Удмуртии принял участие во встрече с президентом России

Жительница Удмуртии из-за ревности подожгла одежду сожителя

В Ижевске пройдет кофейный чемпионат

ТОП-10 «убитых» тротуаров выбрали в Ижевске

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Замена лифтов

ФОТО: Архив

ФОТО: Архив

В Ижевске в этом году запустили программу по замене лифтов. Сделали это потому, что в Ижевске порядка 2500 лифтов старше 25 лет – то есть, в аварийном состоянии. В 2020 году их просто запретят использовать. Но замена лифта – удовольствие недешевое. Как и кому помогает программа, выясняла «Комсомолка».

7 способов расслабиться после работы

ФОТО: Pixabay

ФОТО: Pixabay

Что нужно современному человеку с его сумасшедшим ритмом? Возможность отдохнуть! Мы собрали 7 способов, которые помогут ижевчанам расслабиться после тяжелого трудового дня.

Отмена налогов для бедных

ФОТО: Алексей Фокин

ФОТО: Алексей Фокин

В России обсуждают возможность перестать брать подоходный налог с самых бедных. Готова ли страна к новой реформе, выясняла «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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