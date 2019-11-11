Без малого 20 лет со сложной техникой на «ты»

Когда одноклассник позвал Александра Ивановича Аникина перейти работать на НПС «Арлеть» Удмуртского РНУ АО «Транснефть - Прикамье», тот не сомневался ни минуты. Так, в январе 1996 года бывший работник колхоза «Звезда» стал нефтепроводчиком. В его копилке немало трудовых наград, среди которых - Почетная грамота ПАО «Транснефть», полученная в юбилейный для родного предприятия год.

Работа в «нефтянке» отличалась от прежней, увлекала не только уровнем стабильной зарплаты. К тому же, НПС «Арлеть», введенная в эксплуатацию в 1981 году, располагается в живописном Игринском районе Удмуртской Республики, а к природе родного края Александр Иванович неравнодушен с детства.

Начинал трубопроводчиком линейным в ремонтной бригаде. Уже тогда тянуло к технике - частенько садился за руль вездехода и трактора. Поняв, что с машинами на «ты», отучился в Челябинске управлять экскаватором, на который пересел в 2000 году.

Навсегда Александру Ивановичу запомнилась первая врезка на участке магистрального нефтепровода Киенгоп - Набережные Челны. «Разве сравнишь те условия и сегодняшние! Вагончиков не было, спали в автобусе в два яруса, еду готовили в палатках на печке-буржуйке», - вспоминает 48-летний машинист экскаватора.

Раньше, бывало, за целый месяц дома удавалось побывать раза два - между командировками. Однажды работали в Якутии почти два месяца - строили нефтепровод в направлении Тихого океана. Это сегодня в командировках условия мало чем отличаются от домашних. Уютные, оборудованные всем необходимым спальные вагончики, отдельная столовая, возможность помыться после напряженной смены. Конечно, тепло домашнего очага и близость родных никто не заменит. Сегодня у нефтепроводчиков возможностей быть рядом с семьей гораздо больше. Число экскаваторщиков увеличилось, да и техника новая. Задействованы чаще на своем участке трассы нефтепровода Холмогоры - Клин.

Однако на вес золота было и остается главное умение экскаваторщика - ювелирное владение техникой. На врезке Александр Иванович и его машина - единое целое. Остановиться за положенные 20 см до трубы, ничего не задеть, не утопить технику в заболоченной местности, неукоснительно соблюсти все требования безопасности выполняемых на врезке работ. И все это в любое время суток, в дождь, жару, слякоть или буран. И терпению, и секретам управляться с техникой научили старшие товарищи - линейный трубопроводчик Николай Сентебов, сварщик Виктор Глушков, опытный экскаваторщик с большим стажем Михаил Антонов.

Повезло Александру Ивановичу с нынешними коллегами и руководством. С теплотой и уважением он говорит о начальнике НПС «Арлеть» Андрее Пасынкове, его заместителе Андрее Туйматове, начальнике линейной аварийно-эксплуатационной службы Юрии Поскребышеве, механике Алексее Пантюхине. Как признается Аникин, его окружают честные и прямолинейные люди, эти качества он и ценит по жизни больше всего.

НПС «Арлеть» - градообразующее предприятие для поселка Магистральный. В середине 80-х годов здесь были сданы в эксплуатацию четыре 16-квартирных дома, в одном из которых с семьей и живет Александр Иванович, есть детский сад, пекарня. С супругой - воспитателем детского сада - Аникины воспитали двоих сыновей. Старший трудится на грузовой технике в Агрызе, младший учится в ижевском сельскохозяйственном институте.

Идеальный отдых для Александра Ивановича - рыбалка, особенно в отпуске. Любимые локации для охоты с удочкой - Кама и удмуртские речки. Гордость рыбака - семикилограммовая щука, трофей зимнего лова.

Чем можно измерить любую профессию? Педагога - талантливыми учениками, врача - выздоровевшими пациентами, машиниста экскаватора - успешно завершенными врезками, к ходе которых он - звено слаженной цепочки - четко выполняет свою работу. Уверенно и ювелирно.