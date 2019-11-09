Итоги недели в Ижевске: задержание замминистра культуры, топ «убитых» тротуаров и празднование Дня народного единства

Коротко о главном:

На трассах Удмуртии установят наружное освещение

Командир студенческих отрядов Удмуртии принял участие во встрече с президентом России

«Калашников» предоставит беспилотники для поиска людей

В Ижевске после капремонта открыли школу-интернат №13

Восемь новых стационарных комплексов автофиксации нарушений установили в Удмуртии

В сети появился документальный фильм о Децле, который умер в Ижевске

Два ребенка-сироты и 41 сотрудник: Детский дом в Сарапуле будут перепрофилировать

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ЗАДЕРЖАЛИ

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении замминистра культуры республики, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, чиновник за способствование исполнению и пролонгации договора поставки, заключенному индивидуальным предпринимателем с одним из учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Удмуртии, потребовал от коммерсанта взятку в размере определенного процента от суммы договора («откат»).

Фото: Алена Сеелезнева

ТОП-10 «УБИТЫХ» ТРОТУАРОВ

В Ижевске подвели итоги народного голосования за топ-10 «убитых» тротуаров. Этот перечень ещё не окончательный. Свой топ-список представят общественники, также в титул войдут объекты, в отношении которых есть предписания от надзорных органов. Плюс ряд тротуаров в городе будут отремонтированы по нацпроекту Безопасные и качественные автомобильные дороги.

Фото: Олег Бекмеметьев

О ПРАЗДНИКЕ

4 ноября в Ижевске с размахом отпраздновали День народного единства и 99-ю годовщину государственности Удмуртии. С этого дня стартовал год ее 100-летия. Почти 16 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях по всей республике.