Итоги недели в Ижевске: отсутствие денег на строительство школы, фильм к юбилею Калашникова и проверка овощей в детских садах

Коротко о главном:

- Депутат Госдумы от Удмуртии заявил, что школу на ул. Берша в Ижевске «строить больше не на что».

- Каток на аллее в парке Кирова вновь откроют в Ижевске.

- Очевидцы: под Ижевском прогремел «взрыв».

- На два года закрыли движение по переулку Широкий в Ижевске.

- Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала «Спортсменкой года».

- «Русский самородок»: Первый канал показал документальный фильм к 100-летию Калашникова.

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Ижевчанка о жизни с костариканцем: «Здесь нет загсов, армии и огородов»

ФОТО: Личный архив Елены Обориной

Любовь ижевчанки Елены Обориной и костариканца Эрнандо Варгаса зародилась в 2016 году. Девушка приехала в гости к подруге в Казань, где юноша уже 3-й год учился в местном университете. Они встретились в маленькой кофейне случайно: пытались спрятаться от дождя. Лена сразу обратила внимание на латиноамериканца.

Общественники впервые проверяют овощи в детских садах Ижевска

Овощи, которые поставляются в один из детсадовФото: Евгения ИВАНОВА

6 ноября общественники в рамках проекта «Честные продукты - детям» - совместного проекта администрации Ижевска, Общественной палаты города и УРОО «Союз потребителей Удмуртии», - вновь посетили детские сады.