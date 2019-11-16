Итоги недели в Ижевске: отсутствие денег на строительство школы, фильм к юбилею Калашникова и проверка овощей в детских садах
Коротко о главном:
- Депутат Госдумы от Удмуртии заявил, что школу на ул. Берша в Ижевске «строить больше не на что».
- Каток на аллее в парке Кирова вновь откроют в Ижевске.
- Очевидцы: под Ижевском прогремел «взрыв».
- На два года закрыли движение по переулку Широкий в Ижевске.
- Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала «Спортсменкой года».
- «Русский самородок»: Первый канал показал документальный фильм к 100-летию Калашникова.
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Ижевчанка о жизни с костариканцем: «Здесь нет загсов, армии и огородов»
ФОТО: Личный архив Елены Обориной
Любовь ижевчанки Елены Обориной и костариканца Эрнандо Варгаса зародилась в 2016 году. Девушка приехала в гости к подруге в Казань, где юноша уже 3-й год учился в местном университете. Они встретились в маленькой кофейне случайно: пытались спрятаться от дождя. Лена сразу обратила внимание на латиноамериканца.
Общественники впервые проверяют овощи в детских садах Ижевска
Овощи, которые поставляются в один из детсадовФото: Евгения ИВАНОВА
6 ноября общественники в рамках проекта «Честные продукты - детям» - совместного проекта администрации Ижевска, Общественной палаты города и УРОО «Союз потребителей Удмуртии», - вновь посетили детские сады.
ИСТОЧНИК KP.RU
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