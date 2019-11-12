Канцтовары за рисунки: в Ижевске определены победители конкурса от «СОГАЗ-Мед»

В Ижевске завершился конкурс рисунков «Никаких проблем и бед, если полис «СОГАЗ»-Мед». В течение двух месяцев дети от 3 до 12 лет с помощью карандашей, фломастеров, гуаши и пастели изображали тему здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и соблюдения правил личной гигиены.

Всего в редакцию поступило более 250 работ юных художников со всей республики. Поддержал конкурс и ижевский детский сад №42.

- Около 80 детей нашего сада приняли участие в конкурсе, - рассказала заведующая детским садом №42 Ольга Владимировна Коваленко. – Мы за здоровый образ жизни, с самого раннего возраста рассказываем и показываем нашим воспитанникам, что это такое. Проводим малые Олимпийские игры и тематические праздники, пьем морсы из свежих ягод, делаем зарядку… Поэтому мы не подсказывали детям идею рисунков, просто обозначили тему. Был полет фантазии! Кто-то рисовал на занятиях ИЗО, кто-то – дома с родителями.

Победу одержали трое участников. Все они получили наборы канцтоваров от «СОГАЗ-Мед».

Итак, 3 место заняла Арина Софронова.

Арина Софронова

- Мы хорошо рисуем, поэтому решили принять участие, - говорит мама Арины Светлана. – Было очень неожиданно узнать, что мы победили и очень приятно получить призы за наш рисунок. Спасибо большое организаторам!

2 место – у Юлии Трусовой.

Юлия Трусова

– О конкурсе рассказала знакомая, мы были застрахованы в «СОГАЗ»-Мед», поэтому сразу решили принять участие, - рассказала мама Юли Наталия. – Сделали рисунок за 1 день, постарались изобразить там все: и здоровый образ жизни, и отказ от вредных привычек, и соблюдение правил личной гигиены.

1 место получил Михаил Швецов.

Михаил Швецов

- Сын любит рисовать, поэтому решили принять участие, - рассказала мама Миши Евгения. – Идею рисунка он придумал сам, корпел над своей работой два вечера! Конкурс очень помогает детям раскрыть тему здорового образа жизни и еще раз напоминает, почему важно его соблюдать. После участия мы решили застраховать Мишу в «СОГАЗ»-Мед». Нам быстро оформили новый полис и рассказали о том, какие привилегии мы получаем.

«СОГАЗ-Мед» – мы дорожим вашим доверием

Реклама, 0+. Организатор конкурса Акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗ-Мед». Подробную информацию об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения уточняйте по тел. 8-800-100-07-02 или на сайте.