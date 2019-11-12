2019-11-12T09:56:01+03:00
Общество

Канцтовары за рисунки: в Ижевске определены победители конкурса от «СОГАЗ-Мед»

В нем приняли участие 250 детей с 3 до 12 лет
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Ижевске завершился конкурс рисунков «Никаких проблем и бед, если полис «СОГАЗ»-Мед». В течение двух месяцев дети от 3 до 12 лет с помощью карандашей, фломастеров, гуаши и пастели изображали тему здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и соблюдения правил личной гигиены.

Всего в редакцию поступило более 250 работ юных художников со всей республики. Поддержал конкурс и ижевский детский сад №42.

- Около 80 детей нашего сада приняли участие в конкурсе, - рассказала заведующая детским садом №42 Ольга Владимировна Коваленко. – Мы за здоровый образ жизни, с самого раннего возраста рассказываем и показываем нашим воспитанникам, что это такое. Проводим малые Олимпийские игры и тематические праздники, пьем морсы из свежих ягод, делаем зарядку… Поэтому мы не подсказывали детям идею рисунков, просто обозначили тему. Был полет фантазии! Кто-то рисовал на занятиях ИЗО, кто-то – дома с родителями.

Победу одержали трое участников. Все они получили наборы канцтоваров от «СОГАЗ-Мед».

Итак, 3 место заняла Арина Софронова.

Арина Софронова

Арина Софронова

- Мы хорошо рисуем, поэтому решили принять участие, - говорит мама Арины Светлана. – Было очень неожиданно узнать, что мы победили и очень приятно получить призы за наш рисунок. Спасибо большое организаторам!

2 место – у Юлии Трусовой.

Юлия Трусова

Юлия Трусова

– О конкурсе рассказала знакомая, мы были застрахованы в «СОГАЗ»-Мед», поэтому сразу решили принять участие, - рассказала мама Юли Наталия. – Сделали рисунок за 1 день, постарались изобразить там все: и здоровый образ жизни, и отказ от вредных привычек, и соблюдение правил личной гигиены.

1 место получил Михаил Швецов.

Михаил Швецов

Михаил Швецов

- Сын любит рисовать, поэтому решили принять участие, - рассказала мама Миши Евгения. – Идею рисунка он придумал сам, корпел над своей работой два вечера! Конкурс очень помогает детям раскрыть тему здорового образа жизни и еще раз напоминает, почему важно его соблюдать. После участия мы решили застраховать Мишу в «СОГАЗ»-Мед». Нам быстро оформили новый полис и рассказали о том, какие привилегии мы получаем.

«СОГАЗ-Мед» – мы дорожим вашим доверием

Реклама, 0+. Организатор конкурса Акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗ-Мед». Подробную информацию об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения уточняйте по тел. 8-800-100-07-02 или на сайте.

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вместе со страной: Незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте
В этом году к юбилейной, пятой по счету просветительской акции присоединились инвалиды по зрению из разных регионов. Корреспонденты «КП» побывали на площадках проведения диктанта
Новости 24
В ЖК «Радужный» в Ижевске начались работы
Хотела снять порчу: пенсионерка из Удмуртии отдала мошенникам 30 тысяч рублей
13-летнего подростка разыскивают в Удмуртии
Бывшему сотруднику полиции, который насмерть сбил велосипедиста, в Ижевске вынесли приговор
Пробки 7 баллов и гололед: как автомобилисты Ижевска переживают непогоду
За восемь лет в Удмуртии сократилось количество врачей
«Мерседес – Бенц» отобрали у ижевчанина за долги
Активисты ОНФ проверили в Ижевске дорогу до школ №56 и №9
Житель Ижевска обвиняется в убийстве брата
Как власти Ижевска борются с гололедом на дорогах
Удмуртия вошла в тройку лидеров по числу участников «Большого этнографического диктанта»
Ранее судимый житель Удмуртии совершил разбойное нападение на зоомагазин
За 10 месяцев 2019 года в Удмуртии выросло количество зарегистрированных преступлений
Чемпионка мира Алина Загитова после завершения спортивной карьеры планирует открыть японский ресторан
Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода
Ижевчане присмотрятся к квартирам в новостройках
В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается туман
В Казани установили памятник легендарному конструктору Михаилу Калашникову
Выездная вакцинация пройдет в Ижевске
При покупке машины в интернете ижевчанка лишилась 110 тысяч рублей
100-летие со дня рождения конструктора Михаила Калашникова отметили в Ижевске
Тол Бабай из Удмуртии вошел в топ-5 Дедов Морозов страны
Водителей Ижевска предупреждают о сильном гололеде на дорогах
Водителя с признаками наркотического опьянения поймали в Ижевске
Соревнования по конкуру пройдут в Ижевске
Серийного похитителя велосипедов посадили в Удмуртии
Музей Калашникова открыли в Ижевске после продолжительного ремонта
Осадки и переменная облачность: какая погода ожидается в Ижевске?