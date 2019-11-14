2019-11-14T10:19:27+03:00
Общество

Утро в Ижевске: погибший курсант из Удмуртии, глазовский растлитель и трамвайный коллапс

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Людмила Куликова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 14 ноября. Днем столбик термометра будет показывать -3…-2, пасмурно. На дорогах вновь ожидается гололед, будьте осторожны. Желаем продуктивного рабочего дня! Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам прочитать новости одной строкой:

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Курсант училища из Удмуртии скончался в Тюмени

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Курсант Тюменского военного училища, уроженец Удмуртии, скончался от менингококкового менингита. Сообщается, что некоторое время назад у юноши появились такие симптомы как высокая температура и сыпь. Однако в больницу его отправлять не стали.

Избежавшего смертной казни жителя Удмуртии осудили за растление 7-летней девочки

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

В Удмуртии вынесли приговор в отношении 56-летнего жителя Глазова, который ранее избежал смертной казни, за растление 7-летнего ребенка..

Трамваи не едут: утром в Ижевске случился трамвайный коллапс

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

13 ноября утром были перебои в движении трамваев почти по всем маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Так, в 08:10 не было движения трамваев №№ 1, 4, 7, 10 в сторону городка Металлургов. Причиной явилась техническая неисправность трамвайного пути.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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