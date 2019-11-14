Утро в Ижевске: погибший курсант из Удмуртии, глазовский растлитель и трамвайный коллапс

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 14 ноября. Днем столбик термометра будет показывать -3…-2, пасмурно. На дорогах вновь ожидается гололед, будьте осторожны. Желаем продуктивного рабочего дня! Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам прочитать новости одной строкой:

Полицейские в Ижевске задержали наркосбытчика

«Она зарабатывает миллионы телом»: Андрей Малахов не будет извиняться перед моделью Кирой Майер из Удмуртии

На трассе Удмуртии столкнулись две легковушки

У пенсионерки из Удмуртии мошенники похитили более 500 тысяч рублей

Далее с подробностями:

Курсант училища из Удмуртии скончался в Тюмени

Фото: архив редакции

Курсант Тюменского военного училища, уроженец Удмуртии, скончался от менингококкового менингита. Сообщается, что некоторое время назад у юноши появились такие симптомы как высокая температура и сыпь. Однако в больницу его отправлять не стали.

Избежавшего смертной казни жителя Удмуртии осудили за растление 7-летней девочки

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

В Удмуртии вынесли приговор в отношении 56-летнего жителя Глазова, который ранее избежал смертной казни, за растление 7-летнего ребенка..

Трамваи не едут: утром в Ижевске случился трамвайный коллапс

Фото: архив редакции

13 ноября утром были перебои в движении трамваев почти по всем маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Так, в 08:10 не было движения трамваев №№ 1, 4, 7, 10 в сторону городка Металлургов. Причиной явилась техническая неисправность трамвайного пути.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».