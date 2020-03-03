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Новости 24
Россия
Ижевск:
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17:40
Житель Удмуртии задержан за избиение отца
16:46
В ТРЦ «Талисман» в Ижевске закроют гипермаркет «Карусель»
16:30
Видео: в Государственном цирке Удмуртии проходят последние репетиции к Международному фестивалю
15:51
Поисковики в ночи отыскали пропавшую жительницу Удмуртии
15:03
Женщина из Удмуртии обвиняется в избиении 13-летней дочери
14:58
«Ростелеком» построил оптическую сеть для радиотелепередающего центра Удмуртии
14:49
200 малышей поучаствуют в ижевском забеге «Карапузы, на старт!»
14:25
«Необычный букет и духи»: специалисты подсчитали, во сколько ижевчанам обойдется подарок на 8 Марта
13:45
«Краситься начала, когда стала заниматься у Тутберидзе»: Алина Загитова дала эксклюзивное интервью журналу Vogue
13:22
Деятельность наркопритона пресекли полицейские в Ижевске
12:20
В 22 торговых точках Удмуртии изъяли «снюс»
10:59
Мужчина из Удмуртии изнасиловал девушку, с которой познакомился в баре
10:30
На 1 января 2019 года в Удмуртии проживало 813 тысяч женщин
09:22
«Выбор сделан»: ижевчане определили, кого хотят видеть в качестве звезды на Дне города
09:15
51-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве сына
08:38
Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145%
08:36
Ижевчанин одержал победу в гонках на собачьих упряжках в Нижнекамске
08:02
Семейную пару из Удмуртии осудят за организацию и проведение азартных игр
07:02
На Воткинском шоссе в Ижевске запретят остановку
06:44
Какое заведение откроется на месте караоке-клуба Kovёr в Ижевске?
06:27
С 12 марта в Ижевске начнутся репетиции парада Победы
17:21
«Первые классы мы заменим пятыми»: специалисты рассказали, что изменится в некоторых лицеях Ижевска
16:49
С банковского счета врача из Ижевска мошенники похитили почти 650 тысяч рублей
16:25
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра - 1000
16:10
Работника «Летнего сада» в Ижевске осудили за гибель подростка при обрушении фонтана
18:37
Минобороны РФ опубликовало видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 километров в час
18:32
ИГ* постарается сорвать соглашение США и талибов, заявили в МИД
18:10
Синоптики рассказали о прогнозах на предстоящие праздники
17:51
Коронавирус у общавшихся с больным россиянином не выявили
17:49
Средний долг коллекторам снизился на 15% за прошлый год
17:35
Роскомнадзор нашёл у BBC World News нарушения законов России
17:20
Семь подписей Родченкова в документах по делу российских биатлонисток оказались подделкой
17:08
Большинство россиян уверены, что пол человека не влияет на его карьеру
16:50
Американцев заставляют платить за карантин
16:37
Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина
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