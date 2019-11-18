2019-11-18T06:23:45+03:00
Общество

Утро в Ижевске: Медведева, сравнившая себя с Загитовой, погода на рабочую неделю и продолжение «Ну, погоди!»

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
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На этой неделе резко похолодаетНа этой неделе резко похолодаетФото: Константин ИВШИН
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 18 ноября. Сегодня стоит одеться потеплее: ожидается 0 градусов, будет идти мокрый снег и на дорогах образуется снежный накат. Надеемся, что с вами в такую погоду все будет хорошо. Тем временем мы расскажем вам самые интересные новости:

-Жительницу Удмуртии осудили за жестокое обращение с несовершеннолетней дочерью

-Восьмиклассник из Ижевска украл четыре бутылки крепкого алкоголя

-23 участка дорог отремонтируют в Ижевске в 2020 году

-Новая площадка для выполнения норм ГТО появилась в Ижевске

-Зрители могут помочь ижевчанке войти в финал шоу «ТАНЦЫ на ТНТ»

Перейдем к подробным новостям:

Евгения Медведева сравнила себя с ижевчанкой Алиной Загитовой

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями о своих выступлениях на Гран-При в России и сравнила себя с уроженкой Ижевска Алиной Загитовой. Что сказала фигуристка?

Погода в Ижевске на предстоящую неделю: сильный «минус» и снег

Пришло время доставать пуховики Фото: Диля Ахмадишина

Пришло время доставать пуховикиФото: Диля Ахмадишина

Ближайшая неделя, по данным Яндекс.Погода, принесет похолодание и снег. Ожидается понижение температуры до -16 °С и небольшие осадки. Какие еще сюрпризы подготовила погода для ижевчан, выясняла «Комсомолка».

«Союзмультфильм» объявил о создании новых серий культового «Ну, погоди!»

Фото: vk.com/soyuzmultfilm

Фото: vk.com/soyuzmultfilm

«Союзмультфильм» объявил о создании новых серий культового «Ну, погоди!». Об этом стало известно 14 ноября во время Международного культурного форума в Петербурге. Председатель правления киностудии Юлиана Слащева поделилась, что легендарные заяц и волк вернутся на экраны уже летом следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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