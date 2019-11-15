2019-11-15T05:48:46+03:00
Общество

Утро в Ижевске: смерть уроженца Воткинска в училище, Удмуртия из металла и стрельба в Благовещенске

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
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Сегодня температура снова станет плюсовойСегодня температура снова станет плюсовойФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 15 ноября. Температура сегодня снова ушла в «плюс»: ожидается 0…+2 градуса, без осадков. А пока вы радуетесь пятнице, мы расскажем вам главные новости:

-Не стало бывшего депутата Госдумы от Удмуртии Кошкина Михаила

-Экс-главу села в Удмуртии осудили за то, что она сама выписала себе премию

-За развратные действия в отношении 16-летней девочки жителя Удмуртии отправили в колонию

-Шубу из искусственного меха можно купить в среднем за 2600 рублей в Ижевске

-Выездная вакцинация домашних животных пройдет в Октябрьском районе

Перейдем к подробным новостям:

По факту смерти курсанта из Удмуртии в тюменском училище возбудили уголовное дело

Курсант скончался из-за болезни Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Курсант скончался из-за болезниФото: Сергей ГРАЧЕВ

Следственный комитет России по Тюменскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту смерти курсанта Тюменского военного училища, который был родом из Удмуртии.

Девушка-кузнец выковала Удмуртию из металла

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Ко Дню народного единства в Симферополе прошел первый в стране фестиваль кузнечного мастерства «Время Крыма». Специально к этому событию мастера со всей России создали огромную объемную карту из металла. Каждый кузнец ковал свой родной край или республику. Единственная в Удмуртии девушка-кузнец не осталась в стороне.

По делу о стрельбе в Благовещенске задержан директор ЧОПа

Фото: кадр видео

Фото: кадр видео

По делу о стрельбе в колледже Благовещенска задержан Сергей Андрющенко, генеральный директор частной охранной организации «Сириус-А», которая отвечала за учебное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета

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ИСТОЧНИК KP.RU

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