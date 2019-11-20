Ценят партнеры и любят читатели: сайту «КP.RU в Ижевске» 11 лет!

20 ноября 2008 года в Удмуртии заработал новостной сайт «КP.RU в Ижевске». Экономика, спорт, происшествия, ЖКХ, психология, здоровье, недвижимость, истории спасения, секреты знаменитостей и полезные советы - кажется, за 11 лет существования платформы не было такой темы, которую бы не затронули журналисты. В честь праздника мы решили вспомнить, как запускался сайт и рассказать, почему «Комсомолку» любят читатели и ценят партнеры.

Сегодня сайт IZH.KP.RU - это:

1-е место в рейтинге цитируемости среди сайтов категории СМИ*

Более 17 миллионов просмотров в год

Более 4,5 миллиона пользователей в год

Более 20 уникальных материалов ижевской редакции ежедневно

«Мы все вышли из «Комсомолки»

2008-й - год, когда стремительно развивался Интернет, а это значит, что так же активно менялась информационная среда. Это требовало новых решений, поэтому медиагруппа «Центр», в состав которой входит и «Комсомолка»-Ижевск» приняла решение создать новостной сайт izh.kp.ru.

- За помощью в технической части запуска мы обратились к московским коллегам, - делится главный редактор «Комсомольской правды»-Ижевск» Софья Самойлова. - Нашей же задачей было обеспечить ежедневное его наполнение качественными материалами.

С задачей справились. Но успех был бы невозможен без сплоченной команды редакторов, журналистов, дизайнеров, корректоров и менеджеров по рекламе.

- Мы все вышли из «Комсомолки», - добавляет Софья. - Практически весь топ-менеджмент нашей компании в разные годы работал либо в редакции, либо в отделе рекламы «КП». Более того - «Комсомолку» читали наши родители, для многих из нас в детстве, в подростковом возрасте это было самое важное печатное издание в стране. Не удивительно, что мы по-настоящему любим то, что делаем. Это заметно, в том числе, по тому, как общаются между собой представители всех региональных редакций «КП», как они реагируют на достижения друг друга, как активно обмениваются успешным опытом. Другого такого примера вовлеченности и искренней любви к своему бренду я не знаю.

Для читателей…

Труды команды, которая каждый день создает качественный контент, ценят и наши читатели: ежемесячно на сайте бывает около 550 000 посетителей и более 14 700 000 просмотров!

- Читаю новости «Комсомолки» и узнаю много новой информации о том, что происходит как в нашей республике, так и за ее пределами, - поделилась ижевчанка Зоя Чиркова. - Самое главное, что ваши материалы достоверные и проверенные.

- Мне нравятся разделы с розыгрышами призов, конкурсы и от сайта, и от газеты, - рассказала Нина Симкина. - Также каждый месяц смотрю прямой эфир «Утро с главой». Вообще, сайт читаю уже года 3 точно. Хочется пожелать вам оставаться таким же интересным и доброжелательным собеседником для наших земляков - ваших читателей! Приносите и дальше только хорошие новости и важную информацию!

… и бизнеса

Однако сайт «Комсомолки» полезен не только для читателей, но и для наших партнеров - предприятий и компаний республики, представителей власти и бизнеса - для тех, кому важно рассказать о себе широкой аудитории.

- Особенно хочется отметить индивидуальный подход, оперативность принятия решений и гарантированное выполнение взятых на себя обязательств. Надеемся и в будущем на вашу надежность и высокую репутацию. Желаем успешного развития и процветания, - прокомментировал Андрей Смолин, директор Удмуртского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

- Всегда приятно общаться с сотрудниками «Комсомолки», относятся очень внимательно и с уважением. Достойный прием при встрече и грамотные собеседники. Нестандартные решения в организации рекламных кампаний и при проведении корпоративных мероприятий для своих партнеров! - поделилась мнением о сотрудничестве с «Комсомолкой» Алена Басова, начальник торгового отдела ЗАО «Ижторгметалл».

- Спасибо за плодотворное сотрудничество, - поблагодарила менеджер отдела продаж ЖК «Йога» Элеонора Самойлова. - Новых высот, успехов и отличного настроения!

- Сайт «Комсомольской правды» работает на самую широкую аудиторию, однако при этом мы отчетливо понимаем, что это во многом деловой ресурс, где востребованы такие направления как политика, экономика, бизнес, - добавила Софья Самойлова. - А это значит, что он интересен и представителям делового сообщества еще и как эффективная платформа для продвижения важного для них контента. Поэтому мы запускаем такие проекты, которые будут интересны и нашим партнерам, и нашим читателям.

Наши проекты и рубрики

Проект «Замуж за рубеж»

ФОТО: Личный архив героя публикации

Мы рассказываем о жизни ижевчанок, которые вышли замуж за заморских принцев. Читатели узнают, как принимают чужестранок заграницей, и какие традиции повергли их в настоящий культурный шок. Каждый такой материал приносит нашему сайту от 40 000 просмотров!

Проект «Учись на 5!»

ФОТО: Архив

Три года подряд на сайте проводится интернет-версия проекта - ижевчане выбирают лучших класс, школу и классного руководителя. Победители получают отличные призы - поездку в аквапарк, технику и сертификаты на покупку техники от нашего бессменного партнера - корпорации «Центр». В 2019 году в конкурсе приняли участие 103 класса, 55 школ и 126 педагогов!

Проект «Родники Удмуртии»

ФОТО: Архив

Мы решили выяснить, из каких родников у нас можно пить воду и уже второй год подряд совместно с партнерами отправляемся в экспедицию по природным источникам нашего края, берем пробы и отдаем на проверку в лаборатории. В 2019 году нас поддержали «Мегафон», «Водолей», «АвтоГаз» и даже Управление Минприроды. В наших планах - исследовать каждый ключ республики! Результаты отображаются на интерактивной карте проекта.

Рубрика «Утро в Ижевске»

Каждое утро мы рассказываем читателям о предстоящей погоде на день, желаем горожанам хорошего настроения и публикуем подборку самых важных и самых свежих новостей из жизни города и республики.

Проект «Клиника года»

ФОТО: Архив

Это масштабный конкурс медицинских учреждений и врачей республики, стартовавший в 2017 году. Лучших выбирают сами пациенты и экспертный состав. В рамках проекта можно сказать спасибо доктору или коллективу больницы за их труд и узнать самые свежие новости медицины. В 2018 году проект поддержал Сбербанк!

Проект «Внутренняя кухня»

ФОТО: Архив

В этом проекте мы рассказываем, как работают предприятия, ведомства и учреждения республики.

Раздел «Новости»

Самыми первыми ижевчане могут узнать о событиях из жизни города и республики благодаря нашей ленте «Новости 24».

Проект «Вес взят!»

Мы рассказываем о тех, кто смог похудеть, а также публикуем рецепты для снижения веса. Мотивация для тех, кто никак не может взять себя в руки!

Раздел «Конкурсы»

Для наших читателей мы, совместно с партнерами, проводим конкурсы - детские и взрослые - с классными призами. Например, конкурс детских рисунков «Экомен за чистый город!» от УК «Ижкомцентр».

*«Комсомольская правда»-Ижевск» стала самым цитируемым СМИ Удмуртии по итогам второго квартала 2019 года в рейтинге «Медиалогии» - независимой исследовательской компания, которая анализирует СМИ и соцмедиа. Индекс цитируемости - это показатель, который учитывает количество ссылок на материалы СМИ. Чем влиятельнее СМИ, которые сослались на издание, и чем больше таких ссылок, тем выше его рейтинг.