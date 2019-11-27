2019-11-27T12:07:58+03:00
Общество

Гололед в Ижевске: горожане выбрали три самых опасных места

Какие улицы лучше обходить стороной, если не хочешь поскользнуться и упасть
Людмила Куликова
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Фото: Архив редакцииФото: Архив редакции
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Очень остро стоит в Ижевске проблема скользких улиц. Каждый день власти отчитываются, что почищен тот или иной участок дорог, используется новый реагент, вся техника работает. Но горожане продолжают жаловаться на огромные участки тротуаров и дорог, сплошным слоем покрытых льдом. Мы решили выяснить у ижевчан, а где в нашем городе опаснее всего и какие улицы следует почистить в первую очередь.

1. Остановка «Трамвайное кольцо», ул. Дзержинского

На этот участок нам поступало больше всего жалоб: наледью покрыто все, от остановки до торговых рядов.

На трамвайном кольце даже обойти скользкий участок негде. Фото: Николай Бусоргин

На трамвайном кольце даже обойти скользкий участок негде. Фото: Николай Бусоргин

2. Тротуар между остановкой «Радиозавод» и ТЦ «Аврора парк»

Длинный и широкий тротуар был бы идеален для пеших прогулок, если бы не одно НО: он весь покрыт коркой льда. Участок настолько не пригоден для ходьбы в сезон гололедицы, что пешеходам приходится идти по проезжей части, она менее скользкая.

Пешеходов не спасают здесь даже газоны – вытоптаны так, что тоже покрылись ледяной коркой. Фото: Николай Бусоргин

Пешеходов не спасают здесь даже газоны – вытоптаны так, что тоже покрылись ледяной коркой. Фото: Николай Бусоргин

3. Остановка «Дворец спорта», ул. Советская

Крайне опасный участок: скользкий спуск, покрытый льдом, ведет прямиком на нерегулируемый пешеходный переход. Интенсивность движения общественного транспорта лишь усугубляет ситуацию.

По скользкой «пешеходке» у Дворца спорта запросто можно скатиться под колеса машин. Фото: Николай Бусоргин

По скользкой «пешеходке» у Дворца спорта запросто можно скатиться под колеса машин. Фото: Николай Бусоргин

Опрос

Где еще скользко?

- Остановка «Трамвайное кольцо» - 20

- Ул. Удмуртская, от остановки «Радиозавод» до ТЦ «Аврора парк» - 19

- Остановка «Дворец спорта» - 11

- Пешеходный переход по ул. Петрова на остановке «Татьяны Барамзиной» - 10

- Участок около ТЦ «Мой Порт» - 9

- Крымская аллея - 9

- Дорога по ул. Авангардная от перекрестка Удмуртская - Кирова - 7

- Тротуар на ул. Кирова от ТЦ «Мой Порт» по ходу движения до ул. Пушкинская – 6

- Перекресток Ленина-Орджоникидзе, со стороны трамвайных путей – 5

- Остановка «ПО Редуктор» - 4

* Опрос проводился в группе «ВКонтакте», проголосовали 237 человек

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

- Если скользко во дворе - необходимо позвонить в свою управляющую компанию (ее номер указан в платежке), они обязаны устранить опасный участок.

- Если скользко на улице - нужно обратиться в диспетчерскую Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска: 78-72-78

- Если упал - звонить в скорую, регистратуру травматолого-ортопедической поликлиники: 7 (3412) 68-83-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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