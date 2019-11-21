Утро в Ижевске: погибшая семейная пара, новая елка на Центральной площади и день рождения сайта «КP.RU в Ижевске»

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 ноября, четверг. В городе сегодня облачно, облачно, днем -11...-13 градусов, на дорогах гололедица. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Экспертный совет в Ижевске оценил участников конкурса «Лучшая клиника - 2019». Когда станет известен результат.

- Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин будет выступать на международных соревнованиях.

- «С нами ни разу ничего не случалось»: рыбаки в Удмуртии вышли на первый лед. Какой штраф заплатят жители за выход на лед, тоньше 7 см.

- Почти 200 молодых учителей получат единовременную выплату.

- Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии.

- Удмуртия среди лидеров реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ПОГИБШИЕ В ПОЖАРЕ

Фото: pixabay.com

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщины при пожаре в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике (подробнее).

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САЙТА «КP.RU в Ижевске»

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20 ноября 2008 года в Удмуртии заработал новостной сайт «КP.RU в Ижевске». Экономика, спорт, происшествия, ЖКХ, психология, здоровье, недвижимость, истории спасения, секреты знаменитостей и полезные советы - кажется, за 11 лет существования платформы не было такой темы, которую бы не затронули журналисты. В честь праздника мы решили вспомнить, как запускался сайт и рассказать, почему «Комсомолку» любят читатели и ценят партнеры (Подробнее).

НОВЫЙ ГОД - НОВАЯ ЕЛКА

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20 ноября, в среду, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) глава города Олег Бекмеметьев рассказал о подготовке к Новому году (Продолжение).