2019-12-08T16:23:08+03:00
Общество

Погода в Ижевске: дневной «ноль» и снег с дождем

Похолодание придет к выходным
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В ближайшие дни по данным Удмуртского Гидрометцентра погода в Ижевске останется нестабильной. В начале недели будет тепло, пасмурно и дождливо, а к концу может резко похолодать. Ночами ожидается небольшой или умеренный снег.

В понедельник, 9 декабря, дневная температура поднимется до +1°С. Начнется снег с дождем и продлится до среды. Скорость юго-западного ветра будет достигать 5 м/с. Ночью температура воздуха упадет до -2°С, ветер не изменит направление, а его скорость повысится до 6 м/с.

10 декабря, во вторник, опять будет тепло, до 0°С, ветер юго-западный, 4 м/с. Ночью похолодает до -2°С, направление и скорость ветра не изменятся.

В среду, 11 декабря, днем снова не выше 0°С. Ветер юго-западный, 4 м/с. Ночью возможно усиление снегопада, столбик термометра опустится до –4°С, а ветер впервые за три дня изменит направление на западное, его скорость будет 2 м/с.

12 декабря, в четверг, днем ожидается около -3°С и снег. Северный ветер подует со скоростью 4 м/с. Он утихнет к ночи до 2 м/с, но принесет похолодание до -10°С.

13 декабря, в пятницу, дневная температура установится в пределах -9°С, впервые за неделю выглянет солнце. Ветер опять изменит направление – на этот раз на юго-восточное, его скорость будет около 1 м/с. Ночью температура опустится до –11°С и подует южный ветер скоростью 1 м/с.

В субботу, 14 декабря, температура днем установится около -9 °С, продолжится снегопад. Ветер юго-восточный, 1 м/с.

В воскресенье, 15 декабря, пасмурно, без осадков и до –7°С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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