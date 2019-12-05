Утро в Ижевске: самый ценный фигурист, елочные базары и новое потепление

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 5 декабря. Сегодня днем будет облачно, временами ожидается небольшой снег, температура -6..-8°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Строительство кольцевого водопровода в восточной части Ижевска завершится 15 декабря

- Пьяный водитель в Удмуртии сбил пешехода

- «Похожи на собак»: в зоопарке Ижевска появились необычные козы

- Как продвигается работа по строительству школы на улице Берша в Ижевске

- Численность населения в Удмуртии продолжает снижаться

- Хоккейный клуб из Ижевска занимает 31-е место в ВХЛ

А теперь к главным новостям:

«Еще 5-7 лет лифты будут менять»: министр строительства прокомментировал остановку лифтов в 2020 году

Фото: Архив КП

Министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) рассказал, будут ли на самом деле останавливать старые лифты с 1 февраля 2020 года. (Подробнее)

Чтобы бездомные животные не замерзали, «управляйки» в Ижевске обязали держать открытыми подвалы

Фото: Сергей Грачёв

С 4 декабря 2019 года управляющие компании и ТСЖ в Ижевске обязаны держать открытыми подвалы и технические подполья в многоквартирных домах в течение всего календарного года. (Подробнее)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова претендует на звание самого ценного фигуриста сезона

Фото: https://twitter.com/sn_figure

Олимпийская чемпионка Алина Загитова претендует на звание самого ценного фигуриста сезона. Вместе с Алиной за это звание будут бороться Алена Косторная и Евгения Медведева. (Подробнее)

Очередное тепло придет в Удмуртию в выходные

Фото: pixabay.com

В Удмуртию придет очередная волна тепла. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра. (Подробнее)

С 15 декабря в Ижевске откроются елочные базары

Фото: Ульяна Колмогорова

В Ижевске определен перечень мест, где будут продавать ели и другие хвойные деревья. Об этом сообщает пресс-служба города. Ёлки будут продавать с 15 по 31 декабря, всего организовано 16 мест продажи. (Подробнее)

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