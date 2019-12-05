Утро в Ижевске: самый ценный фигурист, елочные базары и новое потепление
Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 5 декабря. Сегодня днем будет облачно, временами ожидается небольшой снег, температура -6..-8°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Строительство кольцевого водопровода в восточной части Ижевска завершится 15 декабря
- Пьяный водитель в Удмуртии сбил пешехода
- «Похожи на собак»: в зоопарке Ижевска появились необычные козы
- Как продвигается работа по строительству школы на улице Берша в Ижевске
- Численность населения в Удмуртии продолжает снижаться
- Хоккейный клуб из Ижевска занимает 31-е место в ВХЛ
А теперь к главным новостям:
«Еще 5-7 лет лифты будут менять»: министр строительства прокомментировал остановку лифтов в 2020 году
Фото: Архив КП
Министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) рассказал, будут ли на самом деле останавливать старые лифты с 1 февраля 2020 года. (Подробнее)
Чтобы бездомные животные не замерзали, «управляйки» в Ижевске обязали держать открытыми подвалы
Фото: Сергей Грачёв
С 4 декабря 2019 года управляющие компании и ТСЖ в Ижевске обязаны держать открытыми подвалы и технические подполья в многоквартирных домах в течение всего календарного года. (Подробнее)
Олимпийская чемпионка Алина Загитова претендует на звание самого ценного фигуриста сезона
Фото: https://twitter.com/sn_figure
Олимпийская чемпионка Алина Загитова претендует на звание самого ценного фигуриста сезона. Вместе с Алиной за это звание будут бороться Алена Косторная и Евгения Медведева. (Подробнее)
Очередное тепло придет в Удмуртию в выходные
Фото: pixabay.com
В Удмуртию придет очередная волна тепла. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра. (Подробнее)
С 15 декабря в Ижевске откроются елочные базары
Фото: Ульяна Колмогорова
В Ижевске определен перечень мест, где будут продавать ели и другие хвойные деревья. Об этом сообщает пресс-служба города. Ёлки будут продавать с 15 по 31 декабря, всего организовано 16 мест продажи. (Подробнее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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