Утро в Ижевске: нападение на детей, тренер, которая таскала за волосы девочек и состояние мальчика, которого нашли рядом с трупом матери

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 декабря, пятница! В городе сегодня -6...-8 градусов, без осадков. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Пьяного жителя Удмуртии задержали по подозрению в угоне иномарки.

- В акватории ижевского пруда спасатели нашли лежачего на льду мужчину. Что с ним было.

- Уполномоченный по правам ребенка при главе Удмуртии рассказала о самочувствии двухлетнего ребенка, который просидел несколько дней с телом матери.

- Вот это да... Пенсионерка из Удмуртии собственноручно отдала 6 миллионов рублей мошенникам.

- После трагической гибели матери и ее 13-летнего ребенка-инвалида в Удмуртии усилили работу социальных служб. Что предпринимают.

- Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

СОСЕДИ О РЕБЕНКЕ, КОТОРЫЙ ПРОСИДЕЛ РЯДОМ С ТЕЛОМ МАТЕРИ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

Фото: Архив редакции

Несколько дней назад в одной из квартир Ижевска обнаружили погибшую женщину и ее 2-летнего ребенка. Малыш несколько дней провел рядом с телом матери и чудом не умер. «Комсомолке» удалось пообщаться с соседями, которые рассказали о трагедии (Продолжение).

НАПАДЕНИЕ НА ДЕТЕЙ В ИЖЕВСКЕ

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске проводится доследственная проверка по факту нападения на двух малолетних девочек в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

ТРЕНЕР-ТИРАН

Фото: pixabay.com

На днях соцсети взорвал ролик с соревнований по волейболу команды из Глазова (Удмуртия), где тренер таскала девочек за волосы и раздавала подзатыльники своим подопечным. Министр по физической культуре спорту молодежной политики Удмуртии прокомментировал ситуацию.