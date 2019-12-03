С 2020-го года пособия в Удмуртии будут выплачиваться напрямую

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛОЖИТСЯ НА ГОСУДАРСТВО

С 1 января 2020 года в Удмуртии меняется механизм выплаты пособий. Теперь каждый работающий житель республики будет получать больничные и выплаты по материнству напрямую из Фонда социального страхования (ФСС) РФ, минуя работодателя. - Такая схема выплат действует уже в 59 регионах России, - отметил исполняющий обязанности управляющего региональным отделением ФСС РФ Ильдар Гадршин. - Теперь и в Удмуртии выплаты не будут зависеть от финансового состояния работодателя, пособия - выплачиваться вовремя и без обмана, а выплата - не зависеть от дня выдачи зарплаты. К тому же положенная сумма поступит к гражданину любым удобным для него способом - на карту «Мир», банковский счет или по почте - наличными. Преимущества в принятии нового механизма есть и у работодателя. Во-первых, теперь ему не придется изымать деньги из оборота предприятия для выплаты пособий работнику - исключается зачетная схема. Во-вторых, вся ответственность за правильный расчет и начисление денег ложится на плечи Фонда социального страхования.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» -НА САЙТЕ ФСС

Однако, как и у любого нововведения, у «прямых выплат» есть и риски. Эксперты отмечают, что может увеличиться время выплаты пособия из-за несвоевременного предоставления работодателем информационного реестра, согласно которому ФСС должен будет начислить пособия. Этому есть две причины: работодатель может направить реестр не вовремя или неправильно его заполнить. Но те же эксперты говорят и о решении проблемы: избежать ошибок при заполнении поможет региональный Фонд социального страхования РФ. Сейчас специалисты активно проводят обучающие семинары для работодателей, график которых публикуется на сайте ведомства и в социальных сетях. А в правильном формировании реестра поможет тестовый контур, воспользовавшись которым можно набить руку - его тоже можно найти на сайте ФСС по Удмуртии.