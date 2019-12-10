2019-12-09T21:14:40+03:00
Общество

Утро в Ижевске: похороны погибшего ребенка-инвалида, начало установки елки и погода на неделю

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 декабря, вторник. В городе сегодня облачно, временами небольшие осадки. Днем до 0 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Тол Бабай из Удмуртии со своими «коллегами» из других регионов зажег огни на главной ёлке

Елизавета Туктамышева и Елена Радионова представили танец по мотивам мультфильма «Холодное сердце 2»

У пенсионерки из Ижевска чуть не похитили 250 тысяч рублей

Три человека погибли в пожаре в Удмуртии

Подрядчик заплатит за сорванные сроки по нанесению дорожной разметки в Ижевске

Глава Ижевска проверил, как содержится обновленная Центральная площадь

Далее с подробностями.

ЖУТКАЯ ТРАГЕДИЯ

Эта трагедия произошла в городе Можга (Удмуртия) - погибли 51-летняя Анастасия Петрова и ее 13-летний сын Илья (имена героев изменены). Сначала стало плохо хозяйке квартиры - она скончалась, так и не успев вызвать помощь. А больной тяжелой формой ДЦП подросток несколько дней провел рядом с телом матери, пока не умер сам. Почему соцслужбы, педагоги и полиция так поздно забили тревогу и не помогли умирающему ребенку?

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

ЗЕЛЕНАЯ КРАСАВИЦА

В Ижевске на центральной площади начался монтаж новой новогодней ёлки. Месторасположение ёлки не изменилось – перед зданием правительства Удмуртии. Вес символа Нового года составляет 4,4 тонны.

Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

КАК ПОГОДКА?

Декабрь в Удмуртии немного похож на март, синоптики обещают очередную волну похолодания. Похолодание начнется с четверга 12 декабря, температура к вечеру опустится до -10 градусов.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

ИСТОЧНИК KP.RU

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