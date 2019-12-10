Утро в Ижевске: похороны погибшего ребенка-инвалида, начало установки елки и погода на неделю
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 декабря, вторник. В городе сегодня облачно, временами небольшие осадки. Днем до 0 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
Тол Бабай из Удмуртии со своими «коллегами» из других регионов зажег огни на главной ёлке
Елизавета Туктамышева и Елена Радионова представили танец по мотивам мультфильма «Холодное сердце 2»
У пенсионерки из Ижевска чуть не похитили 250 тысяч рублей
Три человека погибли в пожаре в Удмуртии
Подрядчик заплатит за сорванные сроки по нанесению дорожной разметки в Ижевске
Глава Ижевска проверил, как содержится обновленная Центральная площадь
Далее с подробностями.
ЖУТКАЯ ТРАГЕДИЯ
Эта трагедия произошла в городе Можга (Удмуртия) - погибли 51-летняя Анастасия Петрова и ее 13-летний сын Илья (имена героев изменены). Сначала стало плохо хозяйке квартиры - она скончалась, так и не успев вызвать помощь. А больной тяжелой формой ДЦП подросток несколько дней провел рядом с телом матери, пока не умер сам. Почему соцслужбы, педагоги и полиция так поздно забили тревогу и не помогли умирающему ребенку?
Фото: Екатерина Ардашева
ЗЕЛЕНАЯ КРАСАВИЦА
В Ижевске на центральной площади начался монтаж новой новогодней ёлки. Месторасположение ёлки не изменилось – перед зданием правительства Удмуртии. Вес символа Нового года составляет 4,4 тонны.
Фото: скрин с видео
КАК ПОГОДКА?
Декабрь в Удмуртии немного похож на март, синоптики обещают очередную волну похолодания. Похолодание начнется с четверга 12 декабря, температура к вечеру опустится до -10 градусов.
Фото: Сергей Грачев
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »