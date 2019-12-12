Утро в Ижевске: смерть годовалой девочки, установка пожарных извещателей и девочка, «забытая» в больнице
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 12 декабря. Зима наконец-то вернулась в город: температура воздуха составит -6…-8 градусов, ночью временами будет идти небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. А пока вы скользите на работу, мы расскажем вам самые интересные новости:
-Детский омбудсмен после трагедии в Удмуртии: «Нужно включить режим особой заботы о проблемных семьях»
-17-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве сверстника
-12 декабря по улице Пушкинской установят знак «Стоянка запрещена»
-«Мишкин каток» откроется в одном из парков Ижевска
-Жители Удмуртии выбрали название для лесопосадки у ТРК «Столица»
-Лучший игрок ВХЛ появился в команде «Ижсталь»
Перейдем к подробным новостям:
Годовалая девочка умерла в частном детском саду в Ижевске
Фото: Pixabay
В Ижевске в одном из частных детских садов умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии. Подробности истории - по ссылке.
Пожарные извещатели станут обязательными?
Датчик работает от батарейки. Их нужно менять раз в годФото: Сергей ГРАЧЕВ
Начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике генерал-майор Петр Фомин 18 ноября напомнил на аппаратном совещании, что в новостройках высотой три этажа и более застройщики обязаны устанавливать пожарные извещатели. «Комсомолка» разбиралась, обяжут ли устанавливать извещатели во всех домах и чем это грозит собственникам.
Няням, жившим с «забытой» в больнице девочкой, родители платили 150 тысяч рублей в месяц
Маму девочка видит лишь эпизодически, а самый близкий человек для неё — няняФото: Андрей КОПАЛОВ
Продолжают вскрываться подробности истории 5-летней узницы больничной палаты Саши (имя ребенка изменено — ред.). Девочку сразу после рождения родители Татьяна Максимова и Юрий Зинкин оставили в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», где она и живет до сих пор. Причина — мама и папа считают, и похоже искренне, ребенка глубоким инвалидом, который в любой момент может умереть. Саша родилась недоношенной и первые пару месяцев ее жизни в центре «Мать и дитя» были оправданы — под неусыпным наблюдением врачей она лежала в реанимации. Врачи ребенка выходили, выписали домой (было это еще в мае 2014), но через несколько дней мама привезла малышку обратно. Правда сама с ней не легла, сославшись на то, что надо заботиться о других детях, их у нее помимо Саши трое. Вместо себя оставила нянечку. Всем родным и близким родители объяснили, что Саша тяжело больна и без медицинской помощи не может.
ИСТОЧНИК KP.RU
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