Утро в Ижевске: смерть годовалой девочки, установка пожарных извещателей и девочка, «забытая» в больнице

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 12 декабря. Зима наконец-то вернулась в город: температура воздуха составит -6…-8 градусов, ночью временами будет идти небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. А пока вы скользите на работу, мы расскажем вам самые интересные новости:

-Детский омбудсмен после трагедии в Удмуртии: «Нужно включить режим особой заботы о проблемных семьях»

-17-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве сверстника

-12 декабря по улице Пушкинской установят знак «Стоянка запрещена»

-«Мишкин каток» откроется в одном из парков Ижевска

-Жители Удмуртии выбрали название для лесопосадки у ТРК «Столица»

-Лучший игрок ВХЛ появился в команде «Ижсталь»

Перейдем к подробным новостям:

Годовалая девочка умерла в частном детском саду в Ижевске

Фото: Pixabay

В Ижевске в одном из частных детских садов умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии. Подробности истории - по ссылке.

Пожарные извещатели станут обязательными?

Датчик работает от батарейки. Их нужно менять раз в годФото: Сергей ГРАЧЕВ

Начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике генерал-майор Петр Фомин 18 ноября напомнил на аппаратном совещании, что в новостройках высотой три этажа и более застройщики обязаны устанавливать пожарные извещатели. «Комсомолка» разбиралась, обяжут ли устанавливать извещатели во всех домах и чем это грозит собственникам.

Няням, жившим с «забытой» в больнице девочкой, родители платили 150 тысяч рублей в месяц

Маму девочка видит лишь эпизодически, а самый близкий человек для неё — няняФото: Андрей КОПАЛОВ

Продолжают вскрываться подробности истории 5-летней узницы больничной палаты Саши (имя ребенка изменено — ред.). Девочку сразу после рождения родители Татьяна Максимова и Юрий Зинкин оставили в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», где она и живет до сих пор. Причина — мама и папа считают, и похоже искренне, ребенка глубоким инвалидом, который в любой момент может умереть. Саша родилась недоношенной и первые пару месяцев ее жизни в центре «Мать и дитя» были оправданы — под неусыпным наблюдением врачей она лежала в реанимации. Врачи ребенка выходили, выписали домой (было это еще в мае 2014), но через несколько дней мама привезла малышку обратно. Правда сама с ней не легла, сославшись на то, что надо заботиться о других детях, их у нее помимо Саши трое. Вместо себя оставила нянечку. Всем родным и близким родители объяснили, что Саша тяжело больна и без медицинской помощи не может.