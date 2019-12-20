«Ситуация абсурдная»: Спортсменку из Удмуртии дисквалифицировали за допинг

9 декабря на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (сокращенно - ВФЛА) появилась информация о дисквалификации двух спортсменов. Одной из них оказалась Наталья Садилова – спортсмен-любитель из Удмуртии. Ее дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

- 12 мая я решилась преодолеть беговую цель в 100 км. Выбрала для этой цели забег Урал ультра трейл в Екатеринбурге, - рассказывает Наталья. - Бегаю я меньше 4 лет и ставлю себе новые цели исключительно ради самопреодоления, ради проверки своих возможностей. Никаких спортивных амбиций. На финише гонки ко мне сразу подошёл представитель РУСАДА (российская национальная антидопинговая организация – прим. ред.) и сказал, что поскольку я оказалась победителем (я прибежала 3й среди женщин) мне необходимо пройти процедуру проверки на допинг.

По правилам минимальный объем пробы – 90 мл. Если объем сданной пробы недостаточен, спортсмен должен сдать дополнительную пробу (пока не будет достигнут установленный объем).

- Сдать анализ в необходимом правилами РУСАДА объёме мне так и не удалось, поскольку мой организм, измученный жарой (было +28 градусов) и длительной нагрузкой был сильно обезвожен. Я предприняла 4 попытки, но до нужной отметки так и не добралась, - рассказала спортсменка.

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Наталья ответила, что у нее мало времени – буквально через 2,5 часа ей нужно было отправляться домой – и предложила отказаться от медали. Однако представители РУСАДА настаивали на продолжении. В итоге наша соотечественница начала проверку, но прошла ее не полностью – торопилась на поезд – и потому написала, что отказывается от прохождения процедуры.

Однако через две недели Наталья получила результаты от РУСАДА, где было написано, что ее могут дисквалифицировать на 4 года за отказ от прохождения процедуры и использования запрещенных веществ (мельдония).

- Оказалось, что, не смотря на то, что процедура сбора пробы не была завершена по всем правилам, они все-таки отправили её на экспертизу, где выяснилось, что в моем организме обнаружен мельдоний. Конечно, я выслала РУСАДА ответ, где указала на нарушение их же правил. И уже тогда мне показалось, что ситуация абсурдная, я вроде бы отказалась сдать пробу и в то же время, я ее сдала. Не стала отрицать, и в том же ответе написала, что мельдоний в моем организме мог содержаться, поскольку в феврале этого года я принимала «Милдронат» для улучшения общего состояния здоровья, - рассказала Наталья.

В декабре 2019 года Наталье пришло письмо от ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики- Прим. ред.), в котором говорилось, что она обвиняется в нарушении антидопинговых правил (по двум пунктам – отказ от прохождения процедуры и использование запрещенных субстанций - мельдония).

- На моё письмо с опровержением информации и предоставлением копии решения, которое содержалось на моих руках на тот момент, ВФЛА ответила - если хотите, подавайте апелляцию в арбитражный суд Лозанны. Удивительные люди, то есть претензии у меня к российским организациям, а подавать в суд я должна в Швейцарию? Интересные вещи не закончились и через 2 дня я получаю новое решение от русада, датированное уже 11 декабря, где содержится такая же информация, как и в документе ВФЛА. Как же так? Получается ВФЛА ссылается на документ от РУСАДА созданный более поздней датой, чем их собственный? И почему вдруг РУСАДА меняет свое решение, уже озвученное в июне, даже не предупредив и не пригласив меня на повторные слушания?

Обратила Наталья внимания также на то, что хоть она и любит бег, к профессиональному спорту она никогда не стремилась – несмотря на это, ее поставили на один уровень с профессионалами.

Фото: facebook.com/nat.sadilova 17 декабря Наталья приняла участие в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+), совместно с министром спорта Александром Варшавским и старшим тренером сборной Удмуртии по легкой атлетике Анатолием Корепановы

- Парадокс еще и в том, что любители бега по сути никогда не были интересны ВФЛА, - говорит она. - Если мы, бегуны, просим организовать какой-то беговой старт за наши же собственные деньги, где мы хотим встретиться и пообщаться с такими же увлеченными и целеустремленными людьми, чаще всего Минспорта и федерации отказываются. А как только нужно стало показать на всю страну весь «масштаб» своей деятельности, я сейчас про РУСАДА в первую очередь говорю, то любитель оказался как никогда кстати!

Обратила внимание Наталья и на строгость в вынесении решения.

- Тому же спортсмену-профессионалу, про которого шла речь в официальных новостях одновременно с новостями обо мне, дали 1 год дисквалификации, а мне любителю, которому по сути и не нужно это участие в соревнованиях — 4 года. Для чего? Конечно, стоит признать, что юридическая безграмотность среди любителей спорта распространена повсеместно. И скорее всего именно она и привела меня в итоге к такому вот финалу, а не желание улучшить свой результат благодаря приёму запрещённых препаратов. Знаете, я не хочу лезть в карман государства, но мне как человеку, платящему налоги, обидно, что у нас на развитие того же детского спорта денег нет, а на проведение дорогостоящих процедур и их экспертизу у людей, имеющих к спорту сильно посредственное отношение, тратятся с большим энтузиазмом. Очень неприятно быть замешанной во всю эту кутерьму. Но значит кому-то это нужно и мой опыт будет уроком для всех любителей спорта, как грабли, на которые нельзя наступать.

После выступления Натальи старший тренер сборной Удмуртии по легкой атлетике Анатолий Корепанов высказал свою точку зрения по данной ситуации.

- Если соревнования являются всероссийскими, то наравне со всеми спортсменами, любители должны проходить антидопинговые тесты. Это правило ВАДА, РУСАДА, к сожалению, Наталье не повезло. Мне кажется, должно быть только одно наказание, за не сдачу анализов, - сказал Анатолий.

В заключение Наталья Садилова сказала, что ситуацию не оставит и будет разбираться.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.