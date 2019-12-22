В спортзал, на концерт и в книжный: сколько вариантов сертификатов ижевчане могут подарить близким на Новый год

Перед новогодними праздниками каждый из нас начинает ломать голову над тем, что дарить друзьям и родным. С одной стороны, хочется сделать сюрприз, но с другой часто бывает сложно угадать, какой подарок будет действительно приятен и полезен. Еще и времени на поиск лучшего вариант всегда не хватает. И здесь на помощь могут прийти подарочные сертификаты. Главное подходить к выбору разумно, учитывая интересы и увеличения одаряемого.

Для творческих людей

Для тех, кто увлекается творчеством или профессионально занимается ИЗО, можно приобрести подарочные карты магазинов «Леонардо» или «Фаворит дисконт». Здесь найдут для себя все нужное и художники, и скульпторы, и кукольники. Помимо красок и мелков, пряжи, канцтоваров, всевозможных заготовок, в этих магазинах также много оригинальных сувениров.

А еще можно забронировать мастер-классы. Например, в студии керамики «Мугур» можно научиться делать из глины новогодние статуэтки и колокольчики, необычные тарелки и подсвечники. А в кулинарной студии «Вилка» научат готовить десерты, соусы и жарить правильные стейки.

Подарок-впечатление

Приятным сюрпризом для любителей эстрады может стать подарочный билет ПЦ «Овация». Обладатель сертификата может выбрать билет на любое шоу из списка, в котором: Концерт Димы Билана 3 февраля (6+), Ледовое шоу звезд фигурного катания Ильи Авербуха 29 февраля (6+), Большой концерт шоу «ТАНЦЫ» 5 марта (6+) и другие.

Фото: pixabay.com

Для любителей пощекотать нервы можно приобрести подарочную карту на полет в аэротрубе «SKYFLY» или в батутный центр. На испытания в «Квестории», «60 минут» и «Играх разума» тоже можно купить сертификаты: выбраться из камеры, спастись от маньяка, провести расследование или научиться колдовству – выбирайте на свой вкус.

Для активных людей

Если тот, кого вы хотите порадовать подарком, давно говорит, что хочет записаться в бассейн или тренажерный зал, подарите сертификат в спорт-клуб, например, «Платформа» или «Атлантис». Также активным людям можно преподнести сертификат на посещение крытого катка в «Омеге».

Но тем, кто профессионально занимается споротом, лучше возьмите карточку в «Спортмастер» - у них наверняка уже есть постоянные тренеры и залы, а вот инвентарь или спортивная одежда всегда будут кстати.

Фото: pixabay.com

Для походов

Сертификат в «Хольстер» или «Охоту» можно подарить путешественникам, охотникам, рыболовам и просто любителем отдыха не природе. Здесь они найдут не только огромный выбор оружия и снастей, но и палатки, резиновые лодки, рюкзаки, а также специальную одежду и обувь.

Любителям гаджетов

Сертификат на приобретение цифровой и бытовой техники можно купить в Корпорации «Центр», «Эльдорадо» или «ZEON». Пожалуй, это именно тот вариант, когда сертификат может быть вашим вкладом в запланированную покупку крупной техники, например, нового холодильника или большого телевизора. Оценят его и любители компьютеров, которые находятся в постоянном поиске новых комплектующих.

Хозяевам домашних питомцев

Подарочные карты зоомагазинов, таких как «Немо» и «Зоогард», порадуют владельцев домашних животных. Здесь можно выбрать не только корма и игрушки, но и аквариум, который впишется в интерьер, и новую клетку для любимого попугая, и кошачий домик.

Фото: pixabay.com

Книга - лучший подарок

Для любителей чтения беспроигрышный вариант - подарочная карта «Читай-город» либо электронный сертификат «Лабиринт» или «OZON»*. Кстати, кроме книг в этих магазинах можно приобрести товары для творчества, игрушки и забавные сувениры.

Для красоты и здоровья

Тех, кто заботится о своем здоровье, порадует сертификат в магазин «Домашний доктор» - там можно приобрести солевые лампы, массажеры, ортопедические изделия, очистители воздуха и диагностические приборы.

Сертификаты на оздоровительные и косметические процедуры также можно пробрести практически во всех в спа-салонах города: «Sabai», «Мечта Бьюти», «ALTEOS».

Фото: pixabay.com

А девушки будут рады подарочным картам на косметику («Л'Этуаль», «ИЛЬ ДЕ БОТЭ»). Еще можно скомбинировать такой подарок с сертификатом на фотосъемку в «Контур-Фото».

Домохозяйкам

Сертификаты на товары для дома можно приобрести в магазинах «Ашан», «Посуда центр», «Оптима» или «Хозяйка», а также «Леруа мерлен». Каждая хозяйка сможет потратить сертификат на посуду, бытовую химию и приятные мелочи для дома.

На тот случай, если вы решили подарить друзьям разносторонний шопинг, свои подарочные карты есть и у многих торгово-развлекательных центров, например, в «Петровском» и «Талисмане».

Кстати!

В основном, распространены сертификаты достоинством в 500, 1000, 2000 и 5000 рублей, но у каждого магазина эта линейка своя. Есть также карты, на которые можно «записать» любую сумму – такие, например, предлагают торговые центры.

Перед тем, как приобретать сертификат, не поленитесь пройтись по магазину и посмотреть, какие в нем средние цены. Если стоимость вещей, которые могут рассматриваться, как подарок, начинается от 1-2 тыс. рублей, то дарить карту на 500 рублей не всегда этично.

При покупке сертификата обязательно уточните, какой срок действия он имеет. Как правило, подарочные карты действуют год.

* «Озон», «Зеон», «Скайфлай», «Сабай», «Альтеос».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».