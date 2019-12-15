2019-12-15T12:08:35+03:00
Общество

Погода на предстоящую неделю: в город придут потепление и снег

Однако к выходным вновь похолодает
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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На предстоящей неделе в Ижевск придут потепление и снег. Однако к выходным вновь похолодает. Какие еще сюрпризы приготовила погода, расскажет «Комсомолка».

Итак, в понедельник, 16 декабря, будет пасмурная погода и -8°С днем. К вечеру возможен небольшой снег и потепление до -4°С. Ветер южный, 3,1 м/с.

17 декабря продолжится потепление. Днем градус термометра поднимется до -3°С. Прогнозируется небольшой снег.

В среду ижевчан ждут небольшой снег и всего -3…-1°С как днем, так и ночью. Ветер составит 1,9 м/с.

19 декабря погода вновь порадует: ожидается снег и до -4 °С. Ветер усилится до 2,7 м/с.

Пятница принесет ночное похолодание: если днем будет до -3°С, то уже ночью – до -7°С. Причина – северо-западный ветер со скоростью почти 5 м/с.

В выходные ожидается понижение градуса до -8°С днем и -11°С ночью. Снег продолжит идти, а вот ветер утихнет до 1,9 м/с и сменит направление на юго-западное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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