Утро в Ижевске: первые итоги «мусорной» реформы, будущее Алины Загитовой и закон «О тишине»
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 17 декабря, вторник. В городе сегодня облачно, снег. Днем до -3 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
На улице Курортной в Ижевске закроют движение из-за строительства теплотрассы
Тело жителя Удмуртии обнаружили в бане
Мужчину из Ижевска не приняли на работу из-за несоответствия пола
На улице 40 лет Победы в Ижевске ограничат максимальную скорость
«Родители сообщают о сборах денег на кастрюли»: глава Удмуртии дал поручение разобраться с поборами в школах
Более 60% школ в Удмуртии ограничили использование детьми телефонов
Далее с подробностями.
ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В этом году Удмуртия, как и другие регионы, перешла на новую систему обращения с отходами. 11 декабря состоялся круглый стол, организованный при поддержке правительства Удмуртии, министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии, Регионального оператора по обращению с ТКО и Медиагруппы «Центр». Вместе они обсудили, что изменилось за этот год и какие проблемы предстоит решить.
Фото: иАмир ЗАКИРОВ
ЗАВЕРШЕНИЕ ИЛИ ТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ?
7 декабря Алина Загитова заняла последнее место в финале Гран-при. Она прекрасно откатала короткую программу, чего не скажешь о произвольной: девушка не докрутила элементы, а при выполнении двойного акселя и вовсе упала. Как итог - травма бедра. Спортсменка отказалась участвовать в оставшихся стартах сезона - чемпионате России, чемпионатах Европы и мира, однако предупредила, что будет выступать в ледовых шоу.
Все это вызвало шумную реакцию со стороны критиков и экспертов.
ФОТО: @azagitova
НОВЫЙ ЗАКОН
В Удмуртии 15 декабря вступил в силу закон «О тишине». А можно ли будет шуметь в ночь с 31 декабря на 1 января? Разбираемся в ситуации.
Фото: архив редакции
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ИСТОЧНИК KP.RU
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