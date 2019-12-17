Утро в Ижевске: первые итоги «мусорной» реформы, будущее Алины Загитовой и закон «О тишине»

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 17 декабря, вторник. В городе сегодня облачно, снег. Днем до -3 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

На улице Курортной в Ижевске закроют движение из-за строительства теплотрассы

Тело жителя Удмуртии обнаружили в бане

Мужчину из Ижевска не приняли на работу из-за несоответствия пола

На улице 40 лет Победы в Ижевске ограничат максимальную скорость

«Родители сообщают о сборах денег на кастрюли»: глава Удмуртии дал поручение разобраться с поборами в школах

Более 60% школ в Удмуртии ограничили использование детьми телефонов

Далее с подробностями.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

В этом году Удмуртия, как и другие регионы, перешла на новую систему обращения с отходами. 11 декабря состоялся круглый стол, организованный при поддержке правительства Удмуртии, министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии, Регионального оператора по обращению с ТКО и Медиагруппы «Центр». Вместе они обсудили, что изменилось за этот год и какие проблемы предстоит решить.

Фото: иАмир ЗАКИРОВ

ЗАВЕРШЕНИЕ ИЛИ ТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ?

7 декабря Алина Загитова заняла последнее место в финале Гран-при. Она прекрасно откатала короткую программу, чего не скажешь о произвольной: девушка не докрутила элементы, а при выполнении двойного акселя и вовсе упала. Как итог - травма бедра. Спортсменка отказалась участвовать в оставшихся стартах сезона - чемпионате России, чемпионатах Европы и мира, однако предупредила, что будет выступать в ледовых шоу.

Все это вызвало шумную реакцию со стороны критиков и экспертов.

ФОТО: @azagitova

НОВЫЙ ЗАКОН

В Удмуртии 15 декабря вступил в силу закон «О тишине». А можно ли будет шуметь в ночь с 31 декабря на 1 января? Разбираемся в ситуации.

Фото: архив редакции

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