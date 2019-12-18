Утро в Ижевске: новые правила записи в первый класс, меры поддержки многодетных семей в новом году и календарь праздничных дней на 2020 год

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 18 декабря. Сегодня снова можно не одеваться тепло: температура воздуха составит всего -3…-5 градусов. Временами будет идти небольшой снег, местами слабый туман. А пока вы собираетесь на работу, мы расскажем вам самые интересные новости.

-31 декабря в Ижевске будет выходным

-Завершение строительства на Берша и реконструкция Центральной площади: что ждет Ижевск в 2020 году

-На Центральной площади Ижевска появляются ледяные скульптуры

-Уголовное дело об избиении 16-летней девочки направили в суд

-Министр спорта Удмуртии прокомментировал решение Алины Загитовой приостановить карьеру

-Спасатели помогли жителю Ижевска, который упал с третьего этажа

Перейдем к подробным новостям:

Открытая система и защита от фальстарта: как изменится порядок записи в первый класс в Ижевске?

В январе в Удмуртии стартует запись в первые классы – по предварительным подсчетам, в школы республики пойдут 23,5 тысячи первоклашек. 11 тысяч из них живут в Ижевске. К чему стоит готовиться мамам и папам и изменится ли процедура записи в школу, выяснила «Комсомолка».

Бесплатное питание и выплата на третьего ребенка: глава Удмуртии рассказал о поддержке многодетных семей в 2020 году

Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках ежегодного доклада «О положении в Удмуртии» рассказал об изменениях на 2020 год в плане поддержки многодетных семей. Что изменится?

В Роструде назвали число сокращенных рабочих недель в 2020 году

Известно, сколько сокращенных рабочих недель ожидает россиян в 2020 году. В Роструде сообщили, что составлен производственный календарь. Самой короткой станет первая рабочая неделя года – после выхода из новогодних «каникул» работать предстоит всего два дня. Какими будут праздники в 2020 году?