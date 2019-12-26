Утро в Ижевске: выпавший мужчина из окна, новая иллюминация на Пушкинской и расписание общественного транспорта в праздники
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 26 декабря, четверг. В городе сегодня без осадков. Днем до -10...-12 градусов, на дорогах гололедица. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Житель Удмуртии незаконно сбывал холодное оружия - нунчаки.
- Ремонт пешеходного моста через речку Подборенка в Ижевске продолжается.
- А вы знали, что существует полицейский Дед Мороз? Сегодня он поздравлял особенных детишек города.
- Ничего святого! У телефонных мошенников появился новый вид развода! Будьте бдительны.
- Самый известный дворник-художник Семен Бухарин оригинально поздравил спасателей с профессиональным праздником.
- Для всех, кто долго спит и не видел потрясающий рассвет, собрали топ-8 фотографий из соцсетей.
- "Ижсталь" уступила команде из Ташкента.
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ВЫПАВШИЙ ИЗ ОКНА МУЖЧИНА
Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска
В Ижевске около 03:00 спасателям сообщили о лежащем на козырьке дома мужчине. Об этом сообщает пресс-служба МБУ поисково-спасательной службы города (подробнее).
НОВАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ
Фото: Амир Закиров
В Ижевске на улице Пушкинская появилась новая иллюминация. По данным «Горсвета», для ее украшения закупили 12 световых подвесов и 99 световых консолей. Об этом сообщает пресс-служба города (подробнее).
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ПРАЗДНИКИ
Фото: Архив
Движение транспорта в Ижевске 31 декабря с 20:00 до 1 января 03:00 будет ограничено в связи с проведением праздничных мероприятий. «Комсомолка» узнала, как будет ездить общественный транспорт (Подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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