Утро в Ижевске: «Закулисье» женской колонии, новогодние каникулы в парке им. Кирова и Ижевск в топ-30 по высоте ёлки в России
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 декабря, четверг. В городе сегодня облачно, снег. Днем до 0...-2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Временно исполняющего обязанности начальника службы гражданской защиты назначили в Удмуртии.
- 20-летнего жителя Ижевска задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков.
- В дорожную лабораторию Миндортранса Удмуртии купили новое оборудование.
- Сколько лифтов введут в эксплуатацию до конца 2019 года.
- Результаты итогового сочинения выпускников поступили в Удмуртию.
- Пенсионерка из Ижевска поменяла все свои сбережения на «новые» деньги.
- Полицейские из Удмуртии задержали группу мошенников, которые с целью получения денег инсценировали ДТП.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
«ЗАКУЛИСЬЕ» ЖЕНСКОЙ КОЛОНИИ
Фото: Амир Закиров
В рамках проекта «Закулисье» мы часто оказываемся в необычных компаниях, организациях и предприятиях. На этот мы расскажем, чем живет сарапульская женская колония - здесь отбывают срок примерно 300 человек - в основном осужденные за кражи и хранение наркотиков.
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В ПАРКЕ ИМ. КИРОВА
Фото: Архив
Парк имени Кирова в Ижевске подготовил целую серию мероприятий в новогодние праздники. Началом будет открытие самого большого катка 22 декабря (подробнее).
ИЖЕВСК В ТОП-30 ПО ВЫСОТЕ ЕЛКИ В РОССИИ
Фото: Архив
Ижевск вошел в топ-30 в России по высоте новогодней елки. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат. Самые высокие елки стоят в Красноярске (55 метров), Екатеринбурге (50 метров), Казани (35 метров).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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