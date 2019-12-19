2019-12-19T11:22:31+03:00
Общество

Утро в Ижевске: «Закулисье» женской колонии, новогодние каникулы в парке им. Кирова и Ижевск в топ-30 по высоте ёлки в России

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 декабря, четверг. В городе сегодня облачно, снег. Днем до 0...-2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Временно исполняющего обязанности начальника службы гражданской защиты назначили в Удмуртии.

- 20-летнего жителя Ижевска задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

- В дорожную лабораторию Миндортранса Удмуртии купили новое оборудование.

- Сколько лифтов введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

- Результаты итогового сочинения выпускников поступили в Удмуртию.

- Пенсионерка из Ижевска поменяла все свои сбережения на «новые» деньги.

- Полицейские из Удмуртии задержали группу мошенников, которые с целью получения денег инсценировали ДТП.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

«ЗАКУЛИСЬЕ» ЖЕНСКОЙ КОЛОНИИ

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

В рамках проекта «Закулисье» мы часто оказываемся в необычных компаниях, организациях и предприятиях. На этот мы расскажем, чем живет сарапульская женская колония - здесь отбывают срок примерно 300 человек - в основном осужденные за кражи и хранение наркотиков.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В ПАРКЕ ИМ. КИРОВА

Фото: Архив

Фото: Архив

Парк имени Кирова в Ижевске подготовил целую серию мероприятий в новогодние праздники. Началом будет открытие самого большого катка 22 декабря (подробнее).

ИЖЕВСК В ТОП-30 ПО ВЫСОТЕ ЕЛКИ В РОССИИ

Фото: Архив

Фото: Архив

Ижевск вошел в топ-30 в России по высоте новогодней елки. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат. Самые высокие елки стоят в Красноярске (55 метров), Екатеринбурге (50 метров), Казани (35 метров).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Публицист Александр Невзоров: Старики, отвалите от юных бунтарей! Они сами уйдут в бытовую трясину
За последние 10 - 20 лет в России выросло новое поколение - интернета. Сможет ли оно ужиться со «стариками» - поколением телевизора, воспитанным на еще советских устоях? Об этом «КП» поговорила с острым на суждения журналистом Александром Невзоровым
Мария Бутина: Америка — кроличья нора. И я, как Алиса, в нее падала
Объявленная в США «агентом влияния», приговоренная за это к 1,5 годам тюрьмы и отпущенная после сделки со следствием 30-летняя россиянка Мария Бутина откровенно рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» - что на самом деле с ней произошло
Новости 24
Улицу Металлургов в Ижевске закроют из-за строительства теплотрассы
Снегопад в Удмуртии: Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на машине
Мужчину из Удмуртии осудили за убийство знакомого
Выплата на содержание первого и второго ребенка в Удмуртии увеличится с 1 января 2020 года
Экс-главу Удмуртии, обвиняемого в получении взятки, доставили в больницу
Двое погибли: страшное ДТП произошло на трассе Удмуртии
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
Деды Морозы и Снегурочки в Ижевске смогут заработать больше, чем в прошлом году
«Такие комментарии удивляют!»: Глава Удмуртии подвел итоги инициативного бюджетирования и ответил комментаторам
У жителя Удмуртии похитили более 100 тысяч рублей
19 декабря в Ижевске ожидается сильный снегопад
Глава Удмуртии отчитал главу Устиновского района Ижевска
Самым безопасным городом Удмуртии стал Ижевск
Онлайн: Глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей
21 декабря в Ижевске состоится открытие Южного парка «Тропа здоровья»
12-летнего подростка разыскивают в Ижевске
По итогам проверки антикоррупционного законодательства более 30 должностных лиц в Ижевске привлечены к ответственности
Временно исполняющего обязанности начальника службы гражданской защиты назначили в Удмуртии