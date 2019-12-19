Где встретить новогоднюю ночь в Ижевске?

До Нового года рукой подать – самое время спланировать 31 декабря. «Комсомолка» собрала список мест, в которых можно провести праздничную ночь весело и вкусно.

«Каравелла» (18+)

Темой новогодней ночи станет «Новогодняя феерия». Гостей будут ждать увлекательные конкурсы и подарки, дискотека под любимые хиты и, конечно же, традиционные Дед Мороз и Снегурочка. Вечер начнется в 22:00 и продолжится до 5:00.

Адрес: ул. Милиционная, 30

Цена: новогодняя ночь от 3900 рублей с человека

Телефон: 57-08-58 или 64-44-44

Ресторан-пивоварня Welten* (18+)

В новогоднюю ночь гости отправятся в увлекательное путешествие по Европе. Вы сможете изучить национальные блюда и продегустировать напитки, прогуляться по улице красных фонарей и даже «полетать» на самолете. Интерактивные площадки и фотозоны, артисты и аниматоры - скучно не будет.

Сбор гостей в 21:00, начало программы в 22:00 (она продолжится до 7:00).

Адрес: ул. Пушкинская, 130А

Цена: входной билет 500 рублей с человека; заказ по меню - 2500 рублей с человека

Телефон: 52-33-33

Гриль-бар BBQ* (18+)

Даже у взрослых иногда возникает желание погрузиться в сказочную атмосферу. Вот и гостей BBQ ждет сказка на протяжении всего вечера - его темой станет «Щелкунчик». Интерактивы, выступления артистов и вкуснейший ужин. Вечер начнется в 21:00 и продолжится до 4:00.

Адрес: ул. Зенитная, 4

Цена: 3200 рублей с человека

Телефон: 50-01-55

Ресторан «Зефир» (18+)

Сам ресторан работать в новогоднюю ночь не будет, зато клуб на втором этаже ждет всех на вечеринку. Развлекательные номера, световое шоу от Театра огня и света Luna*, Дед Мороз со Снегурочкой и, конечно же, веселье и танцы до упада - один из самых лучших способов встретить новый год. Вечеринка продолжится до 05:00.

Адрес: ул. 40 лет Победы, 74

Цена: 3000 рублей с человека

Телефон: 30-35-03

Спортивный курорт «Чекерил» (0+)

В первый день нового года гостей ждет новогодний банкет с развлекательной программой, фейерверк и, конечно, дискотека. Для детей будут работать аниматоры. Второй день обещает быть не менее насыщенным - для гостей подготовят развлекательную программу «Северные игры». Программа стартует 31 декабря с 12:00 и продолжится до 2 января 12:00.

В стоимость включено утреннее пользование бассейном, джакузи, финской сауной, а за дополнительную плату в свободное время можно покататься на коньках, лыжах, тюбингах, поиграть в теннис, бильярд или попеть в караоке.

Адрес: Завьяловский район, деревня Шудья, территория АУ УР СК «Чекерил»

Цена: стоимость взрослого банкета без проживания - 4000 рублей, стоимость детского банкета без проживания - 2000 рублей, стоимость тура для ребенка - от 900 рублей, для взрослого - от 10 620 рублей.

Телефон: 93-04-88

Курорт активного отдыха «Нечкино» (0+)

Новогоднюю ночь не обязательно проводить дома, в гостях или кафе, любители активного отдыха могут встретить 2020 год на спортивном курорте. Взрослых ждет развлекательная программа и праздничный ужин. Семьи с детьми ждут мастер-классы по сбору мешочков с удмуртским травяным чаем, поздравление с подарками от главного Волшебника страны, а также детский праздничный стол и программа для всей семьи у елки.

Заезд в 15:00, праздничная программа стартует в 21:00. Выезд в 12:00 1-го января.

Адрес: Сарапульский район, ТМО «Нечкинское», участок 1, строение 1

Цена: новогодняя ночь для взрослых - от 8500 рублей, для детей - 3500 рублей.

Телефон: 55-99-22, 55-99-33 или 8(912) 461-54-59 для корпоративных клиентов

*Велтен *БиБиКью *Луна

На правах рекламы