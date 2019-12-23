Утро в Ижевске: подарок для тех, у кого «все есть», глава города в Ленинском районе и график закрытия детских садов на ремонт
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 23 декабря, понедельник. В городе сегодня облачно, снег. Днем до -2...-4 градуса, местами ледяной дождь, на дорогах гололедица, снежный накат. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Вечером 22 декабря в районе дома №107 по улице Ворошилова произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм (подробнее).
- Один из лицеев Ижевска получит грант размером более чем в 5 млн рублей.
- В Удмуртии заработала "служба 112" - уже не в тестовом, а в постоянном режиме.
- Где пройдет ежегодный бал старшеклассников и кого пригласят на этот праздник?
- Внезапно выяснилось, что председатель правительства Удмуртии стреляет лучше силовиков.
- Как в Ижевске боролись с последствиями снегопада.
-На Каме двое рыбаков на снегоходе провалились под лед, один из них не выжил.
- Изменения тарифа на тепло и горячую воду были утверждены в Удмуртии.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ГЛАВА ИЖЕВСКА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ
Фото: vk.com/olegbekmemetev
В субботу, 21 декабря, глава Ижевска Олег Бекмеметьев совершил традиционную прогулку по городу. На этот раз он посетил Ленинский район. Об итогах глава города написал на своей странице «ВКонтакте».
ГРАФИК ЗАКРЫТИЯ ДЕТСКИХ САДОВ
Фото: pixabay.com
На сайте администрации Ижевска был опубликован график закрытия всех детских садов города. Собрали для вас полный список садов по районам (подробнее).
КАКОЙ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД ВЫБРАТЬ
Фото: pixabay.com
«Комсомолка» подобрала варианты для творческих людей, спортсменов, домохозяек и даже для тех, «у кого уже есть все» (Продолжение).
ИСТОЧНИК KP.RU
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