2019-12-23T09:52:31+03:00
Общество

Утро в Ижевске: подарок для тех, у кого «все есть», глава города в Ленинском районе и график закрытия детских садов на ремонт

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 23 декабря, понедельник. В городе сегодня облачно, снег. Днем до -2...-4 градуса, местами ледяной дождь, на дорогах гололедица, снежный накат. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Вечером 22 декабря в районе дома №107 по улице Ворошилова произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм (подробнее).

- Один из лицеев Ижевска получит грант размером более чем в 5 млн рублей.

- В Удмуртии заработала "служба 112" - уже не в тестовом, а в постоянном режиме.

- Где пройдет ежегодный бал старшеклассников и кого пригласят на этот праздник?

- Внезапно выяснилось, что председатель правительства Удмуртии стреляет лучше силовиков.

- Как в Ижевске боролись с последствиями снегопада.

-На Каме двое рыбаков на снегоходе провалились под лед, один из них не выжил.

- Изменения тарифа на тепло и горячую воду были утверждены в Удмуртии.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ГЛАВА ИЖЕВСКА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Фото: vk.com/olegbekmemetev

В субботу, 21 декабря, глава Ижевска Олег Бекмеметьев совершил традиционную прогулку по городу. На этот раз он посетил Ленинский район. Об итогах глава города написал на своей странице «ВКонтакте».

ГРАФИК ЗАКРЫТИЯ ДЕТСКИХ САДОВ

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

На сайте администрации Ижевска был опубликован график закрытия всех детских садов города. Собрали для вас полный список садов по районам (подробнее).

КАКОЙ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД ВЫБРАТЬ

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

«Комсомолка» подобрала варианты для творческих людей, спортсменов, домохозяек и даже для тех, «у кого уже есть все» (Продолжение).

ИСТОЧНИК KP.RU

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