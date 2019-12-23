Замена сетей и капитальный ремонт: что в этом году успели сделать энергетики в Удмуртии?

Декабрь - время подводить итоги. В том числе и в сфере энергетики. О том, сколько километров теплосетей заменили в Ижевске, для чего нужна автоматизация в системе теплоснабжения и когда в квартирах ижевчан появятся «умные счетчики», расскажет «Комсомолка».

Замена 400 км тепловых сетей и продление жизни ТЭЦ

2019 год в компании «Т Плюс» запомнится рекордным количеством замены тепловых сетей - было переложено 400 километров, что составляет 2,5% от их общего количества в регионах присутствия ПАО «Т Плюс». Однако и этого недостаточно: сети настолько изношены, что для исправления ситуации данная цифра должна увеличиться в 4 раза.

- Все это требуется для того, чтобы избежать массового уровня повреждаемости, - прокомментировал генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

В следующем году для «Т Плюс» ключевым направлением также будет модернизация оборудования ТЭЦ.

- Новый механизм ДПМ-2 позволит снизить операционные затраты и повысить топливную эффективность, - добавил Андрей Александрович. - В результате ресурс обновленных электростанций должен быть продлен на 15 - 20 лет.

Это коснется, в том числе, ижевских теплоэлектростанций. Так, на ТЭЦ-2 пройдет полное обновление оборудования на четвертом энергоблоке – с заменой турбоагрегата, генератора, котла и силового трансформатора. Это необходимо для станции, которая работает в Ижевске с 1975 года. Инвестиции «Т Плюс» в проект составят 4,9 млрд рублей. А новое оборудование начнет работу в 2023 году.

Обновится и ТЭЦ-1. Здесь будет построена новая водогрейная котельная, которая заменит тепловые мощности старой части станции.

Говоря о развитии генерирующих мощностей в контуре ответственности «Т Плюс», Андрей Вагнер также заявил, что компания по-прежнему будет делать ставку на централизованную систему теплоснабжения и комбинированную выработку тепла и электричества.

- Любой наш новый энергоблок предполагает комбинированную выработку, это наиболее экономичный и эффективный способ производства тепловой энергии. Тем не менее, при изменении схем теплоснабжения в городах, мы оцениваем перспективные тепловые нагрузки в инженерной логике, и, если это технически и экономически оправдано, внедряем модульные котельные вместо строительства и модернизации мощностей ТЭЦ. И все же мы – северная страна, с централизованным теплоснабжением, которое было и будет более эффективным для больших городов, нежели вариант обособленных котельных, - уточнил руководитель «Т Плюс».

Селекторная конференция ПАО Т Плюс. Модульные котельные.

Всё на «автомате» и «умные счетчики»

Снижение потерь при передаче тепловых ресурсов предполагает и повышение качества учёта отпускаемых энергоресурсов. С учётом этого в «Т Плюс» начали процесс комплексной автоматизации систем теплоснабжения. Это позволит рационализировать процессы выработки, распределения и потребления тепловой энергии. Реализация этого проекта была рассчитана на 5 лет, однако компания намерена завершить его уже к началу следующего отопительного сезона.

- В 2020 году эта задача будет реализована в Екатеринбурге и Ижевске, - отметил Андрей Вагнер.

В столице Удмуртии работы уже начались: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 первыми перейдут на автоматизированный режим.

- Сегодня по насосным тепловым станциям и центральным тепловым пунктам произведен полный учет. Идет активное проектирование и закупка оборудования для автоматизации. В следующем году мы планируем полный переход на данный режим, - рассказал руководитель Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Разумов Дмитрий. Кроме того, в новом году продолжится цифровизация теплосетей, что позволит управлять ими с единого диспетчерского пункта.

«Цифра» придет и в квартиры ижевчан: с 1 июля следующего года начнут устанавливать интеллектуальные счетчики электрической энергии.

- Да, с 1 июля следующего года начнут устанавливать интеллектуальные счетчики электрической энергии, - говорит директор Удмуртского филиала АО «ЭнергоСбыт Плюс» Детинкин Денис. - сейчас идёт подготовка требований к приборам, какую именно информацию и в каком объёме должны передавать приборы учёта. Я считаю, что должна быть программа планомерной замены приборов учета, чтобы в каждой квартире многоквартирного дома стоял именно «умный» счетчик. Не будет эффекта при оснащении дома интеллектуальными приборами частично.

Вторая концессия

В конце 2019 года в Ижевске было подписано второе концессионное соглашение по модернизации системы теплоснабжения, в рамках которого до 2032 года ООО «Удмуртские коммунальные системы» обновят 18 муниципальных котельных и тепловые сети от них.

- Тариф будет увеличен один раз, на 0,9%. обязуемся в течение первых трех лет провести работы по модернизации котельных и прилегающих к ним сетей, - добавил Ярослав Балобанов – директор ООО «Удмуртские коммунальные системы». – Все, что требует к себе внимания с точки зрения реконструкции, будет сделано.

Селекторная конференция ПАО Т Плюс. 2 концессия.

Кратко об итогах

2019 год еще не закончен, однако сказать о первых результатах и подвести промежуточные итоги работы уже можно.

- снизилась повреждаемость в тепловых сетях. Этого удалось достигнуть благодаря реализации первой концессии. В Ижевске разница с доконцессионным периодом составила 50%;

- уменьшились аварийные ситуации на генерирующем оборудовании ТЭЦ в регионах присутствия «Т Плюс» на 13%;

- объемы финансирования компании ПАО «Т Плюс» увеличились до 20 млдр рублей;

- Год стал рекордным по объему инвестиционных вложений, - отметил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер. - Мы вышли на цифру, которая позволяет на треть нарастить программы ремонта и замены оборудования и теплосетей.

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