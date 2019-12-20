2019-12-20T11:42:22+03:00
Общество

Утро в Ижевске: госпитализация экс-главы республики, увеличение выплат за рождение детей и привлечение к ответственности тридцати чиновников

Традиционный утренний обзор
Людмила Куликова
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Фото: Архив редакцииФото: Архив редакции
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 20 декабря, днем ожидается повышение температуры до 0 оС. Пасмурно, ожидается снег. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вам почитать самые интересные новости:

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Далее с подробностями:

Экс-главу Удмуртии, обвиняемого в получении взятки, доставили в больницу

Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева экстренно увезли в больницу. Об этом сообщает «КоммерсатЪ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

С 1 января 2020 года в Удмуртии увеличится выплата на содержание первого и второго ребенка. Об этом написал глава республики на своей странице «ВКонтакте».

По итогам проверки антикоррупционного законодательства более 30 должностных лиц в Ижевске привлечены к ответственности

Фото: Архив редакции

Фото: Архив редакции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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