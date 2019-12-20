Ижевчанка, вышедшая замуж за гамбийца: «Мужу предсказали белую жену из холодной страны»

Боб Джобартех родился и вырос в Гамбии - маленькой африканской стране. 5 лет назад он встретил на улице гадалку: та предсказала ему «белую жену из холодной страны». Мужчина только посмеялся над прогнозом. Он и не думал, что очень скоро он найдет свою любовь в маленьком и далеком Ижевске.

За 7000 километров

Получить образование в Гамбии непросто - в школу идут по желанию (причем мальчики - только платно), а в университет (который, кстати, всего один и тоже платный) - и вовсе поступают единицы. Поэтому, отучившись в школе, Боб начал подыскивать себе «вышку» заграницей - остановился на России, в которой выучиться можно намного дешевле. Так юноша оказался в Ижевске. Очень быстро нашел друзей и в один из зимних вечеров отправился с ними в бар. Там, на танцполе, мужчина впервые увидел ижевчанку Екатерину Шиляеву… И влюбился с первого взгляда.

«Страна Оз»

Катя и Боб после знакомства изредка встречались в баре.

- С моим будущем мужем мы практически не общались, - рассказывает Екатерина. - Так, иногда здоровались. Ко мне больше проявлял внимание его друг Оз, начал приглашать на свидания. Долгое время отказывалась - начиталась плохого об африканцах и боялась. В итоге все-таки согласилась. Мы общались около 3 месяцев, а потом Оз просто исчез. Оказалось, что он уехал в Ростов и там женился на местной девушке.

Горькую правду Екатерина узнала от Боба. Молодые люди начали общаться, и очень скоро гамбиец пригласил ижевчанку на свидание.

ФОТО: Личный архив

- Я была совсем не готова к романтическим отношениям, - делится Катя. - Но на свидании он относился ко мне с таким трепетом, рассказал, что полюбил меня, и меня просто поразила его искренность. Я сопоставила факты: Боб всегда заботился обо мне, всегда интересовался, как я себя чувствую, хочу ли чего-нибудь….

Завязался роман. И уже через полгода Катя вышла за гамбийца замуж.

ФОТО: Личный архив

- Предсказание той гадалки из Гамбии сбылось! Хотя Боб - мусульманин и не очень-то верил во все это, - улыбается девушка. - А вообще гамбийцы часто обращаются к колдунам, чтобы узнать будущее или вылечиться, получить защиту духов или избавиться от соперников. Но колдуны вне закона в Гамбии.

Знакомство под «Бурановских бабушек»

Родители Кати к новости о гамбийском женихе отнеслись положительно - они знали, что дочка общается с африканцем, и видели, что Катя действительно счастлива рядом с Бобом.

- Мне очень повезло, что у моих родителей нет предрассудков по поводу африканцев, - говорит Катя. - Они с большим интересом общались с Бобом, узнавали о Гамбии. Папа вообще включил песни «Бурановских бабушек», а после него и мой будущий муж поставил национальные гамбийские мелодии. Так что очень «музыкальным» выдалось наше знакомство!

Своим родителям Боб о невесте сообщил лично при очередной поездке на родину. В Гамбии принято просить разрешения на брак у родителей.

- Если мама с папой не дадут благословения, свадьбы не будет, - говорит Катя. - Но родители мужа отнеслись положительно к выбору сына, в Гамбии очень много таких «черно-белых» семей. Просто принято говорить заранее о своих планах.

«Официальный брак в Гамбии необязателен»

По приезде Боба молодые люди хотели устроить никах - исламскую свадьбу. Катя - не мусульманка, поэтому в мечети им отказали в просьбе. На помощь пришел друг гамбийца, который прочитал нужную молитву.

ФОТО: Личный архив

- Для Боба было важно устроить никах, потому что Гамбия - страна очень религиозная, веру в высшие силы они впитывают с молоком матери, - говорит Катя.

Через месяц пара расписалась. На торжество родители Боба приехать не смогли - попросту не успели. Для того, чтобы выехать в Россию, гамбийцам требуется собрать внушительный пакет документов.

- Свадьба в Гамбии проходит минимум 3 дня, все в национальных одеждах - танцуют, поют, веселятся, - делится Катя. - На торжество могут прийти соседи, друзья друзей, незнакомые люди… Там всем будут рады. Для невесты обязателен калым - по-нашему приданое. Семья девушки готовит посуду, африканскую ткань, одежду… Загса в Гамбии нет, поэтому главное - это сделать никах. Пара может и не регистрировать официальный брак, как это принято у нас. Друг за друга молодожены несут ответственность перед богом.

На берегу Атлантического океана

Екатерина еще не успела побывать в Гамбии: перелет на другой континент - достаточно дорогое удовольствие. К тому же, из России нет прямых рейсов.

- Но основная причина, почему я там еще не побывала - это нехватка времени, - сетует ижевчанка. - Одного моего отпуска в 2 недели будет недостаточно для такого масштабного путешествия. Только перелет в одну сторону занимает около суток! Но я уже успела заочно познакомиться с Гамбией: Боб много говорил о своей стране.

По словам Кати, родина Боба - одна из самых маленьких стран Африки. Здесь очень благоприятный климат - температура не поднимается выше 32 градусов, богатая флора и фауна - одних только видов птиц насчитывается около 560! Природу стараются оберегать, поэтому 5% территорий занимают национальные парки и заповедники.

ФОТО: Pixabay

- Животных там очень любят, - говорит Катя. - Вы только представьте, крокодил - одно из самых опасных животных в мире - изображен даже на их национальной монете - даласи!

Гамбия - очень привлекательная страна для туристов. Там безопасно: рядом с прибрежной зоной не встретишь акул, а местные довольно радушно относятся к путешественникам.

- Есть стереотип, что в Африке опасно: высокая преступность, антисанитария, опасные насекомые… - рассказывает Екатерина. - Это неправда. В Гамбии, например, чище, чем в Индии, медицина на высоком уровне - сюда приезжают лечиться люди даже из соседних стран, а от опасных насекомых можно защититься специальными средствами.

Кухня Гамбии достаточно разнообразна. Основа рациона местных жителей - рис. Его добавляют практически в каждое блюдо.

- Мне Боб готовил рис с арахисом и кефиром, пробовала домоду и чу - рис с мясным соусом ибенджамин - напоминает наш плов, - говорит Катя. - Еда действительно очень острая, хоть и муж специально для меня клал меньше специй. Также на столах гамбийцев часто появляются морепродукты, за свежесть и качество которых можно не переживать - все это они вылавливают собственными руками.

Один дом на большую семью

Большинство населения живет в частных одно- и двухэтажных домах, часто - большими семьями. Они состоят из отдельных мини-квартир, в каждой из которой есть туалет и душ. Кухня - общая, блюда готовят на костре. Вода в такие дома проведена только холодная, да горячая при такой температуре и не нужна. А вот с электричеством дела обстоят похуже: по выходным его попросту отключают. Экономят.

- Это никак не отражается на качестве жизни: вечерами по субботам и воскресеньям они собираются с соседями или друзьями, - резюмирует Екатерина.

Как влюбить в себя гамбийца?

ФОТО: Личный архив

- Любовь - это что-то на уровне химии, - говорит Екатерина. - Сначала, наверное, понравилась внешне. Но все-таки главное - это характер. Мы с Бобом очень похожи, поэтому и вместе. Договариваемся, слушаем и слышим друг друга, из любой ссоры умеем выходить без злобы. Важно говорить обо всем, не таить в себе обиды. Тогда любая семья станет счастливой. В Гамбии нет такого, что белая девушка - это престиж и статус. Это обыденность. Поэтому самое важное при отношениях с африканцами - это умение находить компромиссы и принимать чужую культуру.