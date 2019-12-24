Утро в Ижевске: 5 вопросов о законе о тишине, ремонт дорог и предсказания крысы Ларисы
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 декабря, вторник. В городе сегодня облачно, временами небольшие осадки. Днем до -2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
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Кардиолог дал рекомендации ижевчанам, что приготовить на новогодний стол
Далее с подробностями.
НОВЫЙ ЗАКОН
15 декабря вступил в силу закон о тишине, который приняли депутаты Госсовета Удмуртии. Что теперь можно и нельзя делать в квартире, разбиралась «Комсомолка».
Фото: Амир Закиров
РЕМОНТ ДОРОГ
В Ижевске в 2020 году потратят на ремонт дорог более 488 млн рублей. За счет этих денег планируется отремонтировать 23 объекта общей протяженностью 31,76 км.
Фото: архив редакции
ПРЕДСКАЗАНИЯ
23 декабря, в понедельник, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) крыса Лариса предсказывала будущее. Так, одной из слушательниц символ наступающего года предсказала удачную сдачу сессии, другой выплату ипотеки в следующем году.
Фото: Алена Селезнева
ИСТОЧНИК KP.RU
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