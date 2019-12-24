Утро в Ижевске: 5 вопросов о законе о тишине, ремонт дорог и предсказания крысы Ларисы

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 декабря, вторник. В городе сегодня облачно, временами небольшие осадки. Днем до -2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

По факту происшествия на реке Кама с двумя рыбаками в Удмуртии проводится доследственная проверка

В ДТП на трассе Удмуртии погиб человек

За прошедшие выходные у жителей Удмуртии было похищено более 1,5 млн рублей

Ижевчанка Диляра Шакирьянова исполнила сольный танец на шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

Кардиолог дал рекомендации ижевчанам, что приготовить на новогодний стол

Далее с подробностями.

НОВЫЙ ЗАКОН

15 декабря вступил в силу закон о тишине, который приняли депутаты Госсовета Удмуртии. Что теперь можно и нельзя делать в квартире, разбиралась «Комсомолка».

Фото: Амир Закиров

РЕМОНТ ДОРОГ

В Ижевске в 2020 году потратят на ремонт дорог более 488 млн рублей. За счет этих денег планируется отремонтировать 23 объекта общей протяженностью 31,76 км.

Фото: архив редакции

ПРЕДСКАЗАНИЯ

23 декабря, в понедельник, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) крыса Лариса предсказывала будущее. Так, одной из слушательниц символ наступающего года предсказала удачную сдачу сессии, другой выплату ипотеки в следующем году.