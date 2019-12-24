В инфекционной больнице Ижевска пациенты в палате соседствуют с мышами

Новый год пациенты детского инфекционного отделения при городской больнице №3 в Ижевске будут встречать, в прямом смысле слова, с его символом. Вот только предвестником скорой удачи они это не считают.

В ночь с 22 на 23 декабря из-за батареи в одной из палат больницы вылезла мышь. Обеспокоенные мамы засняли «праздничный символ» и выложили в свои соцсети. От внезапно прибежавшего контактного зоопарка женщины не в восторге. Журналист «Комсомолки» Дмитрий Бикин разбирался, как в палате оказались нелегальные соседи и куда их планируют переселить (и планируют ли).

Мышь в детском отделении инфекционной больницы Ижевска.

Дети ползают по полу

Нам удалось связаться с мамой, заснявшей мышь. Анастасия лежит в детском отделении больницы со своим 9-месячным ребенком. Рассказывает – то, что в палате есть грызун, родители поняли еще несколько дней назад.

– Два дня назад мы слышали, что мышка хрустит за батареей. Тогда еще не было понятно, конечно, кто это конкретно. А ночью, когда дети уснули, она выскочила в поисках пищи, но ничего на нашла и сидела у батареи, – рассказала она.

Персонал больницы, судя по всему, о проблеме знает. В разговоре с пациентами признаются, что уже расставили в больнице мышеловки и разложили «отраву», но это не помогает. Дополнительно решать проблему, по словам Анастасии, никто не торопится.

– Мы когда первый раз услышали, подошли ночью к медбрату, он в шуточной в форме ответил: «И что мне ее теперь, поймать?» и пообещал передать дежурным информацию.

Анастасия рассказывает – после этого случая никто так и не пришел поймать мышь. Более того, в палате, где каждый день 3-летние дети ползают по полу и играют, на момент разговора не сделали даже влажную уборку.

Фото: Яндекс.Карты

«Все, ЧП на всю Вселенную?»

Дозвониться удалось и до главного врача больницы. Публикуем то, что руководитель озвучил в телефонном разговоре.

– Здравствуйте. К нам обратилась читательница, она в детском инфекционном отделении у себя в палате засняла мышку.

– И что? Ну засняли мышку, и что? Теперь все, ЧП на всю Вселенную? Они зимой-то заходят, наверное, в здание. Они заходят – а мы их травим, они заходят – мы снова травим.

– Ну, согласитесь, что это не нормальная ситуация. Я бы хотел получить ваш комментарий по поводу того, какие меры будут предприниматься в дальнейшем.

– Я не буду ничего вам комментировать по телефону. Я же не могу проверить, журналист вы или нет. Если хотите комментарий, приезжайте лично.

Мы отправили в больницу официальный запрос. Ответ на него пока не получили. Еще один официальный запрос мы направили в Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Пока непонятно, кто и как будет решать проблему пациентов. Мы надеемся, что ответственные органы проведут проверки, и условия в скором времени улучшатся.

Редакция будет следить за развитием событий.

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