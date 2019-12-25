2019-12-25T10:32:42+03:00
Общество

Утро в Ижевске: мышь в больнице, афиша на новогодние праздники и первый поезд на Крымском мосту

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
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Сегодня будет тепло, но пойдет ледяной дождьСегодня будет тепло, но пойдет ледяной дождьФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 25 декабря. Будьте осторожны: ожидается ледяной дождь и гололедица на дорогах. Температура воздуха составит -3…-5 градусов. Перейдем к новостям:

- И.о. министра здравоохранения рассказал о судьбе горбольницы №2

- Убийство, совершенное 21 год назад в Удмуртии, раскрыли

- Три долгостроя сдадут в Удмуртии в 2020 году

- 11-летний ребенок получил травмы в ДТП в Ижевске

- Сотрудники Госавтоинспекции осуществили мечту 3-летнего мальчика

Перейдем к подробным новостям:

В инфекционной больнице Ижевска пациенты в палате соседствуют с мышами

Новый год пациенты детского инфекционного отделения при городской больнице №3 в Ижевске будут встречать, в прямом смысле слова, с его символом. Вот только предвестником скорой удачи они это не считают. В отделении больницы завелась мышь.

Группа «Шляпники», метание валенка и «сУхой день»: чем ижевчанам заняться в новогодние каникулы?

Не за горами Новый год и длинные праздничные выходные. Чем заняться помимо просмотра телевизора и поедания тазика оливье - рассказываем в нашей подборке.

Елка из Сибири, стихи для моста и встреча с мамой: как провожали первый поезд из Санкт-Петербурга в Крым

Редко когда отправление поезда превращается в настоящий стихийный праздник. Но 23 декабря на то был особый повод: с Московского вокзала Северной столицы уехала в свой первый рейс «Таврия» - первая на вновь открывшемся железнодорожном маршруте «Санкт-Петербург – Севастополь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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