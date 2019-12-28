50-метровый бассейн и детские сады: что построят в Ижевске в 2020 году?
Глава Удмуртии выступил с докладом 17 декабря
Фото: Сергей Грачев
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Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил с докладом. Мы узнали, где появятся новые школы, стадионы и бассейны, а также какие объекты будут отремонтированы.
Фото: Архив
Фото: Архив
Фото: Архив
Фото: Архив
Фото: Архив
Фото: Архив
Фото: Архив
Фото: Архив
Фото: Архив
Фото: Архив
Фото: Архив
Фото: Архив
Фото: Архив
ИСТОЧНИК KP.RU
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