Утро в Ижевске: итоги новогоднего фестиваля, спасенный школьник и возвращение Загитовой к тренировкам
Доброе утро, Ижевск! На календаре 9 января, четверг. За окном сегодня -5...-8 градусов. Для многих ижевчан это первый рабочий день в наступившем году. Пока вы настраиваетесь на продуктивную работу, предлагаем вам почитать новости одной строкой:
- Житель Ижевска занял второе место на конкурсе ледовых скульптур в Екатеринбурге (Подробности)
- Спортсмены из Удмуртии вошли в состав сборной России для участия в Кубках IBU (Подробности)
- Пропавшая в Новый год мать из Уфы может находиться в Ижевске (Подробности)
- Первый канал не покажет «Спящую красавицу» с участием уроженки Ижевска Алины Загитовой (Подробности)
- 10-летний мальчик погиб в ДТП на трассе Удмуртии (Подробности)
Далее с подробностями:
Итоги 12-дневного фестиваля «Мечты - это про100» подвели в Ижевске.
Фото: Амир Закиров
Последний день запомнился национальной музыкой, танцами и пиротехническим шоу. Мы собрали самые яркие кадры с праздника.
Пропавшего школьника нашли в заброшенном здании Ижевска
Фото: pixabay.com
В Ижевске нашли без вести пропавшего 11-летнего школьника. Ребенок провалился в шахту лифта в заброшенном здании.
Возвращение ижевской фигуристки Алины Загитовой к тренировкам
Фото: личный профиль фигуристки
Олимпийская чемпионка Алина Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Об этом сообщает РИА-спорт со ссылкой на организаторов шоу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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