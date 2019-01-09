Утро в Ижевске: итоги новогоднего фестиваля, спасенный школьник и возвращение Загитовой к тренировкам

Доброе утро, Ижевск! На календаре 9 января, четверг. За окном сегодня -5...-8 градусов. Для многих ижевчан это первый рабочий день в наступившем году. Пока вы настраиваетесь на продуктивную работу, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Житель Ижевска занял второе место на конкурсе ледовых скульптур в Екатеринбурге (Подробности)

- Спортсмены из Удмуртии вошли в состав сборной России для участия в Кубках IBU (Подробности)

- Пропавшая в Новый год мать из Уфы может находиться в Ижевске (Подробности)

- Первый канал не покажет «Спящую красавицу» с участием уроженки Ижевска Алины Загитовой (Подробности)

- 10-летний мальчик погиб в ДТП на трассе Удмуртии (Подробности)

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Итоги 12-дневного фестиваля «Мечты - это про100» подвели в Ижевске.

Фото: Амир Закиров

Последний день запомнился национальной музыкой, танцами и пиротехническим шоу. Мы собрали самые яркие кадры с праздника.

Пропавшего школьника нашли в заброшенном здании Ижевска

Фото: pixabay.com

В Ижевске нашли без вести пропавшего 11-летнего школьника. Ребенок провалился в шахту лифта в заброшенном здании.

Возвращение ижевской фигуристки Алины Загитовой к тренировкам

Фото: личный профиль фигуристки

Олимпийская чемпионка Алина Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Об этом сообщает РИА-спорт со ссылкой на организаторов шоу.

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