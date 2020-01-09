Ижевчанка, похудевшая на 30 кг: «Мечтаю о раздельном купальнике»

Еще в марте 2017 года ижевчанка Людмила весила около 100 кило, была «серой мышкой» и даже ходила, не поднимая глаз. Но три года назад ее жизнь полностью изменилась, и девушка похудела на 30 кило. Как ей это удалось, расскажет «Комсомолка».

Фото: Архив/ предоставлено героем публикации

«На себя посмотрите!»

- Больше всего на меня повлияли две ситуации, - вспоминает девушка. – Помню, привела дочку в сад – дело было перед утренником. И воспитатели сказали, что красивой нужно быть не только ребенку, но и маме. Я тогда поняла, что кроме джинсов и безразмерной футболки у меня ничего больше и нет. и вообще никакое платье на меня не налезет.

Еще одна ситуация произошла на работе. Людмила работает ветеринаром, и на прием к ней пришла женщина с котом. У животного были проблемы с весом, и наша героиня сказала хозяйке, что котику срочно нужно худеть, иначе начнутся проблемы со здоровьем.

Фото: предоставлено героем публикации

- В ответ я услышала: «На себя-то посмотрите!», - вспоминает девушка. – Я поняла – нужно что-то менять. И начала искать тренера.

«Родные думали, что я пьяная»

Наставник прописал ей план питания, и какие продукты лучше исключить.

- Первые полгода я строго все соблюдала. Написано в плане – съесть пол зефирки, я ела ровно половину. Полностью отказаться пришлось от майонеза, сахара, сладкого, мучного, хлеба. Первую тренировку я конечно запомню на всю жизнь. На следующий день я не могла пошевелиться. Помню, даже мама у меня спрашивала «Ты что, пьяная?», а я просто не могла нормально ходить, - смеется Люда.

В самом начале долгого пути похудения никто не верил в Людмилу, смотрели и говорили с ухмылкой «Ну-ну, посмотрим, что получится». Когда появились первые результаты, наша героиня поняла, что может все, что это не предел. Даже мама заметила, как быстро ушли первые килограммы.

- Тренеру я постоянно скидывала фотки еды и спрашивала «А это можно, а это?». Он меня всегда поддерживал и отвечал на все вопросы. В тот период я включила режим, что надо есть не ради удовольствия, а ради того чтобы выжить. И отказаться от любимых лакомств было проще, - вспоминает

девушка. – Правда мамины пирожки никто не отменял, да и не докажешь ей, что мне нельзя. Когда она начинала что-то вредное и вкусное готовить я просто уходила из дома, чтобы не спровоцировать себя.

Сложности возникли после полугода тренировок – вес встал на отметке 76 кг, с такими проблемами сталкиваются почти все худеющие. Тренер посоветовал Людмиле провести эксперимент – месяц считать калории, она согласилась.

- Сначала я считала калории в приложении, но потом поняла, что не могу ничего съесть без этого приложения, надо обязательно забить, подсчитать. Это был какой-то не здоровый фанатизм, и я удалила его вообще. Очень напрягает. Прошло чуть больше месяца, и вес снова пошел вниз. Я где-то читала, что такое бывает, поэтому даже не было мысли все бросить. У меня же цель, я же знаю, что мне нужно, - рассказывает Людмила.

«Долгожданное чудо»

Тренировки пришлось прервать на целый год, так как Людмила забеременела. Но уже к тому моменту на весах было -20 кг.

Фото: предоставлено героем публикации

- Вот тогда начались косяки в питании, ну это ведь понятно – декрет. По сути, я набрала за беременность только то что набирают нормальные беременные и потом вернулась в том же весе в котором уходила не было лишних килограммов, - вспоминает девушка. Уже через два месяца после родов – в январе 2019 – я вернулась к тренировкам.

К декабрю 2019 года Людмила скинула еще 10 килограммов. Но сейчас она уже понимает, что можно, что нельзя. Иногда позволяет себе съесть что-нибудь вредное, но потом говорит об этом тренеру.

- Он, конечно, не наказывает меня, но все равно добавляет минут по 5-10 бега. Все, что я съем, я потом отрабатываю в зале. Вообще я бы не смогла заниматься без тренера, потому что я ленивая, - смеется героиня. – Я даже не запоминаю последовательность упражнений. А тренер все знает за меня, он говорит: «иди туда, иди сюда», он мне собирает, разбирает тренажеры. Если бы я одна ходила в зал, наверное, занималась бы минут 20 и 40 минут отдыхала.

У Людмилы, как и у всех обычных людей есть упражнения, которые не приносят особого удовольствия.

- Не нравится бёрпи – это когда падаешь на пол, отжимаешься, потом резко встаешь, подпрыгиваешь - это все кардио тренировки и мне тяжело даже сейчас, потому что я еще не такая подвижная. А вообще самое трудное в тренировке – это на нее прийти, дальше тренер подпинывает. Было и такое, что думала, чтоб такое тренеру сказать, чтоб не пойти на тренировку, - вспоминает девушка.

«Старушечьи платья и все черное»

Сейчас Людмила с улыбкой вспоминает, как она раньше ходила по магазинам, как не могла ничего подобрать себе. Покупала себе все черное и серое.

- Походы по магазинам - до истерик! Потому что ничего не подобрать и даже если вещь заказывать, то она все равно не сядет на меня как хотелось бы. И приходилось покупать всякие старушачьи платья, про купальники я вообще не говорю, даже не смотрела на них. Нижнее белье тоже, черное лезет - ладно взяла, - говорил девушка.

Даже сейчас, скинув 30 килограммов, Людмила не может позволить себе открытый купальник и продолжает о нем мечтать. Но самое главное, что она перестала работать на «чужого дядю», так как ей предложили открыть свое дело, точнее, продолжить. Людмила, так же работает ветеринаром, но уже на себя.

По словам Людмилы, она бы не согласилась, если бы не появилась уверенность в себе, в своих силах и классную фигуру.

- После первых результатов я была счастлива, но сначала носила свои же вещи, потому что они стали свободнее. А потом, когда понимала, что они начали висеть, то было такое ощущение – что ты богиня все. За два года сменила 56 размер на 46. И знаете, я вошла во вкус, первое время покупала новые вещи, радовалась, а потом еще и еще. Сейчас знакомые называют меня шопоголиком, - рассказала Людмила.

Фото: Архив/ предоставлено героем публикации

Обо всем понемногу

Когда я хочу есть, я…: Пью кофе! Он притупляет чувство голода. Еще один мой «помогатор» - капустный салат, съедаю буквально две ложки и все.

Свой блог – сначала выкладывала просто фото, потом поняла, что нужно что-то большее. Так начала писать большие посты и получать обратную связь.

Тренировки – 3 раза в неделю, 4000 рублей за месяц

Отношения с окружающими – Однажды обычный прохожий сделал мне комплимент «Девушка, вы такая красивая», было очень приятно.

Новые увлечения – леди-дэнс (танец, который состоит из более двадцати видов стилей, направлен на открытие женской сексуальности и раскрепощения – Прим.ред.), раньше я даже подумать не могла, что решусь на танцы.

Родные – Муж восхищается, дочь говорит: «Мама, ты у нас такая толстенькая была. А сейчас можно уже не худеть».

Если бы я не похудела, то…: была бы серой мышью. У меня бы не было уверенности в себе, возможно, я бы не открыла свое дело. Ходила бы в чем придется, в скатерти какой-нибудь и возможно вес еще бы вырос.

Совет – главное, захотеть и соблюдать режим потом привыкается. Результат больше эмоций приносит. Надо воспринимать путь похудения так, что путь - это и есть счастье. Ты получаешь удовольствие от процесса, а не от конечного результата. Самое классное, когда люди на тебя смотрят и не узнают.

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