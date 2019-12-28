«Ему было не все равно, в каком городе будут жить наши дети»: ушел из жизни ижевский общественник Александр Радевич

27 декабря после тяжелой болезни скончался Александр Радевич, ижевский общественник, председатель Совета Ижевской городской общественной организации «Центр социальных и образовательных инициатив». Ему было всего 55 лет. «Комсомольская правда» собрала воспоминания о нем родных, близких, коллег и друзей.

ПОТЕРЯ ДЛЯ ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ

Соболезнования родным и близким Александра Радевича от лица Общественной палаты Ижевска принесла ее председатель Анастасия Власова:

«Человек с очень честной гражданской позицией и необыкновенной чуткостью к людям. Мудрый и искренний. С тонким чувством юмора и самоиронией. Человек, который не просто говорил. Он делал! Делал многое – важное и нужное. Для Ижевска. Для некоммерческих организаций. Для людей. Делал, потому что ему было не все равно – в каком городе будут жить наши дети.

27 декабря остановилось большое доброе сердце Александра Феодосьевича Радевича, председателя Совета ижевской городской общественной организации «Центр социальных и образовательных инициатив». Именно он в свое время был одним из инициаторов создания в Ижевске Общественной палаты, в которой он проработал в первом, втором и пятом составах. Именно благодаря ему появились сайт «Детская линия» и Детский парламент. Он реализовал множество важных социальных проектов. И был из основоположников развития институтов гражданского общества в Удмуртии.

Смерть Александра Феодосьевича – огромная потеря для всего Ижевска и Удмуртии. Все члены Общественной палаты Ижевска и я лично приносим соболезнования родным и близким и всем тем, для кого Александр Радевич был другом, коллегой, наставником».

Также официальные соболезнования в связи с уходом Александра Радевича выразили Общественная палата Удмуртии, Министерство внутренних дел по республике.

Александр Радевич на семейном празднике. Фотография с его личной страницы в Фейсбуке

ВСЕГДА МОГ ПОДДЕРЖАТЬ ДОБРЫМ СЛОВОМ

Мы поговорили с теми, кто хорошо знал Александра Феодосьевича и долгое время работал с ним бок о бок. Все они вспоминают его как очень доброго и мягкого человека, который, однако, всегда находил силы на то, чтобы бороться с несправедливостью и защищать права слабых и до последнего не бросал свои проекты, понимая их важность для общества.

- Мы познакомились больше 25 лет назад, во время работы в Гуманитарном лицее Ижевска, - рассказывает Ольга Пишкова, член Общественного Совета при Уполномоченном по правам человека в Удмуртии. - Александр был для меня коллегой, другом, единомышленником, нас связывало одинаковое отношение к жизни, к детям, к работе, одна система ценностей. Это был замечательный человек, который всегда мог поддержать добрым словом. Главной его чертой была мягкость, доброжелательность в общении. Я не знаю никого, кто не любил бы Александра Феодосьевича. Он и дедушкой был очаровательным, до последнего дня интересовался моими детьми, как у них дела, про своих внуков рассказывал. Последний год мы проводили время у него дома, с его семьей, обсуждали все – от наших детей и внуков до мироустройства и общечеловеческих ценностей.

Александр Радевич и Ольга Пишкова. Фото: Эдуард Карипов

Ольга Вадимовна признается – когда они готовили последний совместный проект, она узнала его совершенно с другой стороны.

– Я всегда его знала, как мягкого, доброго, теплого человека, который если и спорил, то только из-за действительно важных вещей, не из-за пустяков. Мы отправляли последний проект, я была у него дома, потому что Александр уже был серьезно болен, и он даже покрикивал на нас, чтобы мы успели все сделать вовремя. Надо было что-то сфотографировать, и он, хотя ему было уже трудно вставать, нашел телефон, все сделал. Я уже опустила руки, сказала: “Давай не будем”, но Александр ответил: "Нет, будем", и мы все отправили. И так всегда было. Его скрупулезность, серьезное отношение к делу, настойчивость, видение всех сторон помогали нам в работе невероятно. Я только сейчас могу это оценить, - говорит она.

ОТСТАИВАЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ

– Мы с Александром Феодосьевичем познакомились в момент формирования пятого состава городской Общественной палаты Ижевска, – вспоминает Наталья Машинникова, заместитель председателя Общественной палаты города Ижевска. – Я знала его как очень достойного, справедливого человека, который всегда отстаивал свою позицию, был принципиальным и справедливым. Александр Феодосьевич пользовался большим уважением у остальных членов Палаты и у всех городских общественников. Всегда занимался работой с детьми. У них с Ольгой Вадимовной Пишковой был проект «Детская линия», посвященный защите прав детей. Это был очень коммуникабельный, добродушный, веселый человек, который умел работать с детьми, любил работать с детьми, да и сам иногда был как ребенок.

- Александр Феодосьевич всегда готов был отвечать на любые вопросы, которые поднимались на заседаниях Общественной палаты, - говорит Альфия Нафикова, член Общественной палаты города Ижевска. – Он очень хорошо знал нормативные документы, цитировал законы наизусть – как врач я обращала на это особое внимание. Просто умница был, досконально все изучал, анализировал, как лучше поступить в каком случае.

Фото: Сергей Грачев

– Первое, что могу сказать об Александре Феодосьевиче – он был очень активным, принимал любую несправедливость близко к сердцу и старался тут же ее исправить, – вспоминает Виктор Балакин, политический и общественный деятель, в прошлом – глава Ижевска. – На встречах с населением, с избирателями он высказывался достаточно едко, отчего общаться с ним временами было сложно. Не всегда он понимал, как можно решить ту или иную проблему, не всегда понимал ее суть, но требовал, чтобы все было исправлено. Его позиция по отношению к властям была категорична: «Есть проблема, я вам о ней говорю, люди об этом говорят, поэтому находите решение, какое – не важно». Но со временем Александр Феодосьевич начал меняться, стал больше участвовать в диалогах. Он по-прежнему поднимал самые острые вопросы, но теперь сам предлагал методы и подходы к их решению с помощью инициативы «низов» и поддержки «сверху» конкретным делами. Отношение к нему со стороны властей изменилось, на него обратили внимание, к нему стали прислушиваться. Такие люди, как Александр Радевич, всегда нужны были и в Общественной палате, и вообще во всех структурах, которые представляют народ. У него было чистое, от всей души, желание сделать лучше.

– Александр был человеком искренним, открытым, никогда не старался произвести какое-то впечатление, жил по своим принципам, был цельной личностью, – говорит Владимир Байметов, заместитель главного редактора газеты «Удмуртская правда». – Он всегда был честным перед собой и перед другими. Работа в Общественной палате – закономерный итог общественной деятельности Александра. Кто же еще, если не он? Александр иногда в шутку называл себя «профессиональным общественником». Он старался сделать что-то хорошее для людей и, как настоящий педагог, в первую очередь думал о детях, боролся за их права и интересы, отстаивал их. Ему пытались создать имидж ниспровергателя какого-то, оппозиционера. Но ничего этого в нем не было. Ему не нужны были награды, звания. Он просто делал свое дело.

Владимир Байметов общался с Александром буквально несколько дней назад.

- Я с ним общался в четверг, заходил к нему в больницу. Он лежал, ему ставили капельницу, жена его Оля рядом с ним была. Конечно, я надеялся на лучшее, надеялся, что он с этим справится, еще какое-то время поборется с болезнью, но, к сожалению жизнь так распорядилась. Мы, наверное, еще и не поймем сейчас, кого мы потеряли и кого лишились. Это все придет постепенно…Тяжелее всего сейчас его родным. В семье Александр был объединяющим началом. По выходным ходил на рынок, чтобы обед приготовить, потому что знал, что дети придут – это была их семейная традиция. Семья для него была очень важна, - говорит Байметов.

Фотография с личной страницы Александра Радевича в Фейсбуке

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Гражданская панихида и отпевание Александра Феодосьевича состоится в понедельник, 30 декабря, в 10.00 часов в Храме Казанской иконы Божьей Матери в Ижевске (ул. Карла Маркса, 220).

Помочь семье Александра Феодосьевича можно, перечислив любую сумму на карту Сбербанка с номером 2202 2005 4740 3210, держатель Ольга Васильевна Радевич.

ДОСЬЕ

Александр Феодосьевич Радевич родился 5 октября 1964 года.

Окончил Глазовский государственный педагогический институт, факультет переподготовки практических психологов в системе народного образования Удмуртского ИУУ, аспирантуру по специальности «Общая педагогика» Удмуртского государственного университета.

Являлся автором, редактором, составителем просветительских, методических работ, посвященных развитию институтов гражданского общества, правам человека, правам ребенка, вопросам толерантности и правового просвещения. Был главным редактором правовой просветительской газеты «Точка опоры – Ижевск».

Руководил многими социальными проектами, долгое время возглавлял Совет Ижевской городской общественной организации «Центр социальных и образовательных инициатив». Входил в состав Общественной палаты Удмуртии.

Воспитал двоих дочерей, был дедушкой двоих внуков.

Редакция «Комсомольской правды» и весь коллектив медиагруппы «Центр» выражает самые искренние соболезнования родным, друзьям и знакомым Александра Радевича.