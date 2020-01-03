Спасли от пожара, попали на ТВ и открыли новый вид доисторических животных: кем из жителей Удмуртии можно гордиться в 2019 году

В Удмуртии живет множество людей – смелых, решительных, талантливых. «Комсомолка» решила рассказать, кем можно особенно гордиться по итогу прошлого года.

Спасли от пожара

На фото Арсений и Руслан. Они спасли бабушку из пожара. ФОТО: пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

26 августа в деревне Гавриловка 15-летний Арсений и 16-летний Руслан спасли бабушку из полыхающего дома. Едва увидев столб дыма, подростки бросились на помощь жителям. Они попробовали самостоятельно потушить пожар, помогли выбраться на улицу бабушке, которая находилась в доме, а после – вытащили часть ее вещей. Поступок юных героев высоко оценил глава республики и 6 сентября встретился с подростками и вручил им памятные подарки.

Воспитывают 12 детей

ФОТО: Личный архив

В число наших героев вошла и семья Русских – она воспитывает 12 детей, в том числе малышей, взятых в детском доме. В этом году они стали победителями «Успешная семья Приволжья-2019» - в нем участвовали 14 семей со всего округа. Им удалось победить благодаря оригинальности – они показали комплекс упражнений карате.

Победил в фотоконкурсе

Фото: Андрей Кузнецов, Русское географическое общество

В число героев года 2019 вошел и фотограф из Якшур-Бодьинского района. Андрей Кузнецов стал победителем всероссийского фотоконкурса «Самая красивая страна». Его снимок «В тумане» стал лучшим в номинации «Макромир».

Наша «Королева космоса»

ФОТО: Личный архив

Удмуртия может похвастаться и красивыми девушками. Например, Мария Волкова из Ижевска на конкурсе «Миссис Россия – 2019» получила титул «Королевы космоса». В течение следующего года девушка будет активно участвовать в культурной и общественной жизни города Королев.

Начал сотрудничать с Марвел

Не может «Комсомолка» обойти вниманием и иллюстратора из Ижевска Алексея Соловьева. На его работы обратили внимание сотрудники бренда Jobedu*, который сотрудничает с Marvel Comics*. Алексею заказали 11 картинок по вселенной «Марвел» и 8 по другим франшизам.

Открыл новый вид доисторического животного

ФОТО: личный архив Александра Бакаева

Уроженец Удмуртии Александр Бакаев случайно обнаружил череп и решил разобраться, кому принадлежат останки. В итоге, мужчина открыл новый вид доисторического животного! Правда, на исследование ушло около 9 лет. Александру даже пришлось переехать в Москву и получить второе высшее образование.

Возвратилась на лед

ФОТО: instagram.com/liza_tuktik

Уроженка Глазова и чемпионка по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева триумфально возвратилась на лед после длительного перерыва. И как! Стала третьей в финале Гран-при, научилась четверному тулупу и покорила поклонников сексуальным показательным номером, где присутствовали элементы стриптиза.

А ЕЩЕ!

В телевизоре

2019 год стал рекордным годом по попаданию наших земляков «в телевизор», на федеральные программы. Так, уроженка Ижевска Диляра Шакирьянова стала полуфиналисткой шоу «Танцы на ТНТ» (16+).

ФОТО: Личный архив

Попытала удачу в этом проекте и еще одна землячка – Анастасия Михалева. Однако выбыла со второго этапа.

ФОТО: Предоставлено ТНТ

Ижевчанин Вадим Малюк выступил в отборочном этапе юмористического шоу на ТНТ «Открытый микрофон» (16+), однако не прошел в следующий этап.

Фото: vk.com/standupizhevsk

Попали жители Удмуртии и на «Пятницу». Так, повар Елена Зорина участвовала в новом сезоне шоу «Адская кухня» (16+). Однако покорить шефа Ивлева у нее не получилось, несмотря на все старания и вскоре девушка покинула проект.

Фото: Амир Закиров

А вот уроженец Ижевска Олег Липин оказался по ту сторону экрана – стал сценаристом комедийного сериала «Дылды», который вышел на телеканале СТС.

Фото: Сценаристы сериала (Олег Липин – крайний слева) и исполнитель главной роли Павел Деревянко (в центре), предоставлено СТС

*Джобеду, Марвел Комикс, ФрэймапСтрип