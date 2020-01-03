Звездные гастроли в Ижевске: 4 января любителей театра приглашают на спектакль «И снова горько!»

4 января 2020 года в Ижевск приедет звездный квартет актеров – Валентин Смирнитский, Георгий Мартиросян, Ольга Миропольская и Марина Дюжева. На сцене ДК «Аксион» они представят легкую и остроумную комедию «И снова горько».

О чем спектакль?

Комедия «И снова горько!» – это история о семейных трудностях, о настоящей любви и отношениях. В центре сюжета– супруги, которые вместе уже 25 лет. Их дети стали взрослыми, из отношений исчезла страсть, на смену которой пришли раздражающие обоих привычки. Дело идет к расставанию, но у пары есть верные друзья, которые не могут допустить, чтобы семья распалась. Но получится ли у них доказать героям, что в их браке по-прежнему есть место любви и счастью?

В героях этого спектакля каждый узнает себя, свои мечты, слабые и сильные стороны, а в его сюжете – собственные семейные перипетии. Авторы постановки и сыгравшие в ней звезды театра надеются, что пришедшие на спектакль семейные пары, вне зависимости от возраста, получат с его помощью ключ к пониманию друг друга и, возможно, посмотрят друг на друга по-новому.

Звездный квартет

Актерский состав спектакля «И снова горько!» – по-настоящему звездный. Валентин Смирнитский – Заслуженный артист России, всеми любимый Портос из легендарного фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», сыгравший более 140 ролей в кино. Георгий Мартиросян – также Заслуженный артист России, сыгравший в фильмах «Гений», «День выборов» и многих других. ОльгаМиропольская известна зрителям своими ролями в сериалах «Мастер и Маргарита» и «Убойная сила», в целом же она сыграла более 130 ролей в кино и на телевидении. МаринаДюжева – одна из самых обаятельных актрис советского кино, звезда картин «По семейным обстоятельствам», «Покровские ворота», актриса дубляжа. Вместе им придется справиться со сложной ситуацией и понять, в чем главный секрет долгого счастливого брака.

Не пропусти!

Спектакль «И снова горько!», который обязательно нужно посетить, представят в субботу 4 января, в 19:00.

Где: ДК «Аксион» (ул. М. Горького, 92) Заказ билетов онлайн* на сайте продюсерского центра «Овация».

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*ИП Рубиновский Борис Александрович, ИНН 183100717256, ОГРН 304183136300052

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