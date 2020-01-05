Посоревноваться в меткости и послушать «Шляпников»: чем заняться в Ижевске 5 января?

Пятый день праздничных каникул приготовил горожанам много сюрпризов. Как провести первое воскресенье года весело, активно, а самое главное – с пользой, рассказывает «Комсомолка».

Посоревноваться в меткости и дальности

В 12:00 парк имени Кирова приглашает всех желающих на фестиваль «А ну-ка, валенок». Участникам предлагают посоревноваться в меткости и дальности метания валенка.

Покататься на коньках или лыжах

Любителям активного отдыха можно отправиться на каток (цены, адреса и график работы ищите здесь https://www.izh.kp.ru/daily/27074.1/4145449/) или в лес, кататься на лыжах.

Сходить в кино

Горячие премьеры ждут горожан в кинотеатрах. «Вторжение» (12+), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (12+), «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+), «Джуманджи» (12+), «Холодное сердце-2» (6+) «Кошки» (12+)… Найдется фильм на любой вкус и возраст.

Полюбоваться на животных

Можно сходить в Зоопарк. Он работает с 09:00 до 16:00. Взрослый билет обойдется в 250 р, детский (до 14 лет) – в 100 р. Дети до 5 лет могут пройти бесплатно.

Праздничную программу приготовила и ижевская оленеферма. Дед Мороз, Снегурочка и конечно же олени ждут горожан в 11:30 и 13:00. Цена билета – 400 р. Дети до 5 лет могут пройти бесплатно.

Стать участником шоу африканских барабанов и послушать «Шляпников» (0+)

Вечером, в 19:00 на Центральной площади Ижевска пройдет праздничная программа, где можно узнать неизвестные факты из жизни оборонных предприятий, что объединяет Удмуртию и страны Мозамбик, Гватемала и Буркина-Фасо, а также поучаствовать в шоу африканских барабанов AFRODJEMB. Специальным гостем станут «Шляпники».

Что с погодой?

По данным Яндекс.Погода, в Ижевске 5 января будет тепло: -2…-1 градус. Временами возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, 3,5 м/с.

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