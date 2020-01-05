2020-01-05T10:58:32+03:00
Общество

Когда и где в Ижевске пройдут рождественские богослужения?

Публикуем расписание служб
Анастасия Волкова
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ФОТО: Ульяна КОЛМОГОРОВАФОТО: Ульяна КОЛМОГОРОВА
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В ночь с 6 на 7 января в православных храмах по всей России пройдут рождественские богослужения. В том числе, и в Ижевске. «Комсомолка» публикует расписание служб.

Михаило-Архангельский кафедральный собор

6 января

07:00 Царские часы.

08:00 Великая вечерня и Литургия Василия Великого.

16:00 Всенощное бдение с литией. Исповедь.

23:00 Рождество Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздничная архиерейская литургия.

7 января

09:00 Исповедь. Божественная литургия.

11:00 Рождественские гуляния на площади Собора.

16:00 Великая вечерня.

Александро-Невский кафедральный собор

6 января

7:00 Часы навечерия.

8:00 Исповедь.Великая Вечерня и Божественная Литургия Василия Великого, по окончании – славление Рождества Христова.

16:00 Всенощное бдение Навечерие Рождества Христова.

Исповедь для желающих причаститься на ночной Божественной Литургии проводится утром 6 января.

7 января

00:00 Божественная Литургия святого Иоанна Златоуста и славление праздника.

8:00 Исповедь

9:00 Поздняя Божественная Литургия

17:00 Вечернее богослужение с пением Великого Славословия.

Храм Иверской иконы Божией матери

6 января

07:00 Царские часы. Исповедь. Божественная Литургия Василия Великого. Панихида.

12:00 Крещение.

17:00 Великое повечерие с литией. Утреня.

22:00 Праздничная Божественная Литургия.

00:00 Праздничный Фейерверк.

7 января

07:00 Часы. Ранняя Божественная Литургия

09:00 Поздняя Божественная Литургия. Праздничный Молебен. Панихида.

12:00 Крещение.

17:00 Великая Вечерня. Утреня. 1-й час. Исповедь.

Храм преподобного Серафима Саровского

6 января

06.30 Исповедь. Царские часы. Изобразительны. Великая вечерня. Литургия Василия Великого

16.00 – Всенощное бдение. 1-й час. Исповедь

7 января

00.00 Часы. Божественная Литургия

09.00 Часы. Божественная Литургия

16.00 Великая Вечерня. Утреня славословная. 1-й час

ИСТОЧНИК KP.RU

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