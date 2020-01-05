Когда и где в Ижевске пройдут рождественские богослужения?
В ночь с 6 на 7 января в православных храмах по всей России пройдут рождественские богослужения. В том числе, и в Ижевске. «Комсомолка» публикует расписание служб.
Михаило-Архангельский кафедральный собор
6 января
07:00 Царские часы.
08:00 Великая вечерня и Литургия Василия Великого.
16:00 Всенощное бдение с литией. Исповедь.
23:00 Рождество Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздничная архиерейская литургия.
7 января
09:00 Исповедь. Божественная литургия.
11:00 Рождественские гуляния на площади Собора.
16:00 Великая вечерня.
Александро-Невский кафедральный собор
6 января
7:00 Часы навечерия.
8:00 Исповедь.Великая Вечерня и Божественная Литургия Василия Великого, по окончании – славление Рождества Христова.
16:00 Всенощное бдение Навечерие Рождества Христова.
Исповедь для желающих причаститься на ночной Божественной Литургии проводится утром 6 января.
7 января
00:00 Божественная Литургия святого Иоанна Златоуста и славление праздника.
8:00 Исповедь
9:00 Поздняя Божественная Литургия
17:00 Вечернее богослужение с пением Великого Славословия.
Храм Иверской иконы Божией матери
6 января
07:00 Царские часы. Исповедь. Божественная Литургия Василия Великого. Панихида.
12:00 Крещение.
17:00 Великое повечерие с литией. Утреня.
22:00 Праздничная Божественная Литургия.
00:00 Праздничный Фейерверк.
7 января
07:00 Часы. Ранняя Божественная Литургия
09:00 Поздняя Божественная Литургия. Праздничный Молебен. Панихида.
12:00 Крещение.
17:00 Великая Вечерня. Утреня. 1-й час. Исповедь.
Храм преподобного Серафима Саровского
6 января
06.30 Исповедь. Царские часы. Изобразительны. Великая вечерня. Литургия Василия Великого
16.00 – Всенощное бдение. 1-й час. Исповедь
7 января
00.00 Часы. Божественная Литургия
09.00 Часы. Божественная Литургия
16.00 Великая Вечерня. Утреня славословная. 1-й час
ИСТОЧНИК KP.RU
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