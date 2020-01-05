Мотосвадьба и предложение в Италии: лучшие свадьбы Ижевска 2019 года*

В 2019 году в Ижевске появилось более тысячи молодоженов. «Комсомолка» собрала несколько самых необычных и красивых свадеб по мнению редакции.

Предложение в Италии

ФОТО: Михаил Балыгин

Илья Андрианов сделал предложение своей невесте Евгении на озеро Комо в Италии. Причем перед поездкой молодой человек предупредил, чтобы она «ничего такого не ждала».

- Мы уже долго были вместе, и я подумал, что надо сделать какой-то шаг, - рассказывает Илья. - Намечалась поездка в Италию, где я снимал свадьбу. Решил совместить приятное с полезным. Но Женю убедил, чтобы ничего такого не ждала. Свадьбу отснял, и мы пошли гулять на озеро. Сказал Жене, что будет фотосессия. Поставил камеру на штатив и включил видео. И подарил коробочку. Она дар речи потеряла. Сначала подумала, что коробочка пустая - я на свадьбе примерно такую снимал. Она долго смотрела на меня, молчала, я даже сказал ей: «Ну, ответь что-нибудь». Она сказала: «Да».

На свадьбу - более 2 млн рублей!

ФОТО: Решат Алиев

Алина и Станислав Жупины - бизнесмены, поэтому на торжестве решили не экономить и потратили 2 030 000 рублей! Свадьбу молодые люди сыграли в Крыму, и там не было никаких конкурсов, тамады и выкупов. А вот музыканты, саксофон, фуршет и даже вертолет - были.

Прыжок с парашютом в подарок

ФОТО: личный архив

Чемпионам Удмуртии по баскетболу на колясках - Дмитрию и Светлане Мокрушиным - на свадьбу в подарок преподнесли прыжок с парашютом. Дима служил в ВДВ, поэтому мечтал вновь подняться в небо. Желание осуществилось ровно через 2 месяца после женитьбы!

Свадебное платье мечты

ФОТО: Таня Хардова

Ижевчанка Анна Яушева нашла платье своей мечты относительно быстро: на второй день походов по салонам.

- Когда в 11-м классе мы с мамой искали мне платье на выпускной в течение полугода, мама со слезами на глазах говорила мне, что не представляет, как мы будем выбирать свадебное платье! Но со свадебным платьем у нас «случилась» любовь с первого взгляда. Я не хотела с кружевом, не хотела очень пышное, но мечтала выглядеть, как принцесса: хрупкой, нежной романтичной.

Весь образ невесты обошелся в 50 000 руб.

Жених с зеленым ирокезом

ФОТО: Алексей Красноперов

Илья и Алена Сухановы стали мужем и женой в пятницу 13. Невеста вместо пышного платья надела ярко-желтую юбку, кроссовки и белую водолазку, а жених сделал на голове зеленый ирокез.

37 железных коней

ФОТО: Фото: Антон Башкиров

Кирилл и Елена Тапковы на открытии мотосезона пригласили со сцены всех желающих на свою свадьбу. Желающие нашлись: в загс молодые люди приехали на раритетном мотоцикле «Иж Юпитер-2» в колонне 37 железных коней.

*По мнению редакции