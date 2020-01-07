«Удмуртия - это про100»: рождественские гуляния и шоу-дискотека – чем заняться ижевчанам 7 января
Доброе утро, Ижевск! С Рождеством, дорогие читатели! Сегодня 7 января, за окном -3…-5 градусов, ожидается небольшой снег. В этот день праздничные мероприятия начнутся с 10:00. Рассказываем, куда можно сходить.
Площадка у Михаило-Архангельского собора:
С 10:00 начнутся рождественские гуляния и открытие 9-го фестиваля Ангелов и Архангелов. Фестиваль посвящен празднику Крещения. Это время, когда вся вода на земле обновляется и считается целительной.
Парк имени Кирова:
С 12:00 до 15:00 пройдет рождественский полумарафон.
Центральная площадь:
В 19:00 на Центральной площади пройдет шоу-дискотека от «Эктоники» и звезд современной эстрады, презентация ярких событий года 100-летия государственности региона и яркое пиротехническое шоу!
А ЕЩЕ:
Что посмотреть в кино?
«Вторжение» (12+), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (12+), «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+), «Джуманджи» (12+), «Холодное сердце-2» (6+) «Кошки» (12+), «Холоп» (12+).
Где покататься на коньках?
«Комсомолка» собрала список мест, в которых можно «выгулять» свои коньки (подробнее).
Может в зоопарк?
Режим работы с 09:00 до 16:00. Взрослый билет обойдется в 250 рублей, детский (до 14 лет) – в 100 рублей. Дети до 5 лет могут пройти бесплатно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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