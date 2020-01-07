2020-01-07T08:28:55+03:00
Общество

«Удмуртия - это про100»: рождественские гуляния и шоу-дискотека – чем заняться ижевчанам 7 января

Гуляния начнутся в 10:00
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Доброе утро, Ижевск! С Рождеством, дорогие читатели! Сегодня 7 января, за окном -3…-5 градусов, ожидается небольшой снег. В этот день праздничные мероприятия начнутся с 10:00. Рассказываем, куда можно сходить.

Площадка у Михаило-Архангельского собора:

С 10:00 начнутся рождественские гуляния и открытие 9-го фестиваля Ангелов и Архангелов. Фестиваль посвящен празднику Крещения. Это время, когда вся вода на земле обновляется и считается целительной.

Парк имени Кирова:

С 12:00 до 15:00 пройдет рождественский полумарафон.

Центральная площадь:

В 19:00 на Центральной площади пройдет шоу-дискотека от «Эктоники» и звезд современной эстрады, презентация ярких событий года 100-летия государственности региона и яркое пиротехническое шоу!

А ЕЩЕ:

Что посмотреть в кино?

«Вторжение» (12+), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (12+), «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+), «Джуманджи» (12+), «Холодное сердце-2» (6+) «Кошки» (12+), «Холоп» (12+).

Где покататься на коньках?

«Комсомолка» собрала список мест, в которых можно «выгулять» свои коньки (подробнее).

Может в зоопарк?

Режим работы с 09:00 до 16:00. Взрослый билет обойдется в 250 рублей, детский (до 14 лет) – в 100 рублей. Дети до 5 лет могут пройти бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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