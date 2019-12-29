Погода в Ижевске: на предстоящей неделе ожидается потепление и снег

На следующей неделе ижевчан ждет переменчивая погода. Со вторника в город придет потепление, однако мороз все же заявит о себе. По данным Яндекс.Погода, всю неделю будет идти снег.

Так, в понедельник, 30 декабря, температура составит – 23…-15 градусов. К вечеру потеплеет до – 9 и пойдет снег. Ветер южный, 2,7 м/с.

Уже во вторник, под Новый год, погода порадует: будет всего -6 днем и -3 ночью. Так что можно смело отправляться на прогулку. Снег сохранится.

В среду, 1 января температурный фон останется на уровне -4 градуса, однако к ночи похолодает до – 12. Небольшой снег, ветер западный, 2,7 м/с.

2 января продолжит идти снег, только вот столбик термометра опустится до – 13 градусов. Это ненадолго: в пятницу потеплеет до -9 днем и -4 ночью.

В выходные, 3 и 4 января, тоже будет комфортная для прогулок погода: температура не опустится ниже –4 градусов.