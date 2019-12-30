2019-12-30T06:17:30+03:00
Общество

Межнациональный турнир «Хоккей на валенках» прошел в Ижевске

Показываем, как это было
Людмила Куликова
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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29 декабря в Ижевске в рамках новогоднего фестиваля "Мечты - это про100" состоялся межнациональный турнир «Хоккей на валенках». По сообщениям пресс-службы города, мероприятие приурочено ко дню рождения СССР. Любительские соревнования прошли на ижевском ипподроме. «Комсомолка» собрала самые яркие кадры с соревнований.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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