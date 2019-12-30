2019-12-30T07:39:31+03:00
Общество

Утро в Ижевске: доклад Александра Бречалова, причина пожара на могиле Децла и 400 литров крови

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Людмила Куликова
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 30 декабря. За окном сегодня ожидается – 22…-20оС. Днем будет облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой снег. Желаем всем продуктивного рабочего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Пять троен появились на свет в 2019 в Удмуртии

- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала четвертой на Чемпионате России

- В Можгинском районе Удмуртии отремонтировали дорогу

- Материнский капитал проиндексируют в начале 2020 года

- За 2019 год в Ижевске снесли 10 ларьков

А теперь к главным новостям:

Доклад главы республики

Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил с докладом. Мы узнали, где появятся новые школы, стадионы и бассейны, а также какие объекты будут отремонтированы

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Почему сгорела могила Децла?

Сотрудники Пятницкого кладбища рассказали каналу «360», что стало истинной причиной возгорания на могиле Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Почти 400 литров крови сдали жители Удмуртии за декабрь

В декабре 855 жителей Удмуртии сдали 390 литров крови. Сдать кровь смогло и население отдаленных районов республики: мобильная гематологическая станция провела 10 выездных дней донора.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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