Утро в Ижевске: доклад Александра Бречалова, причина пожара на могиле Децла и 400 литров крови
Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 30 декабря. За окном сегодня ожидается – 22…-20оС. Днем будет облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой снег. Желаем всем продуктивного рабочего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Пять троен появились на свет в 2019 в Удмуртии
- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала четвертой на Чемпионате России
- В Можгинском районе Удмуртии отремонтировали дорогу
- Материнский капитал проиндексируют в начале 2020 года
- За 2019 год в Ижевске снесли 10 ларьков
А теперь к главным новостям:
Доклад главы республики
Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил с докладом. Мы узнали, где появятся новые школы, стадионы и бассейны, а также какие объекты будут отремонтированы
Фото: архив редакции
Почему сгорела могила Децла?
Сотрудники Пятницкого кладбища рассказали каналу «360», что стало истинной причиной возгорания на могиле Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл
Фото: скриншот
Почти 400 литров крови сдали жители Удмуртии за декабрь
В декабре 855 жителей Удмуртии сдали 390 литров крови. Сдать кровь смогло и население отдаленных районов республики: мобильная гематологическая станция провела 10 выездных дней донора.
Фото: pixabay.com
ИСТОЧНИК KP.RU
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