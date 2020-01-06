2020-01-06T08:45:00+03:00
Общество

Лазерное шоу и заезд турбосаней: чем ижевчанам заняться 6 января?

Мероприятия начнутся в 12:00
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 6 января, понедельник! За окном -1…-3 градуса, временами снег, морось. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Осталось совсем немного праздничных дней, и если вы до сих пор не сходили ни на одного городское мероприятие, то сегодня это нужно сделать! А «Комсомолка» расскажет о главных событиях 6 января - «Удмуртия - это космо».

Парк имени Кирова:

12:00 Фестиваль «КосмоЛёд» (0+) - самый большой бесплатный каток в республике на один день превратится в настоящий скоростной трек. В программе - заезд турбосаней и космостарты на коньках.

Центральная площадь:

19:00 космическое лазерное шоу и флешмоб «Достучаться до небес» (0+) с участием космического диджея из Москвы.

Горячие новинки кино:

Каникулы – то время, когда можно выделить время на кинотеатр и посмотреть новинки января: «Вторжение» (12+), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (12+), «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+), «Джуманджи» (12+), «Холодное сердце-2» (6+) «Кошки» (12+), «Холоп» (12+).

Активный отдых:

«Комсомолка» собрала список мест, в которых можно «выгулять» свои коньки (подробнее).

А еще:

Можно сходить в зоопарк. Режим работы с 09:00 до 16:00. Взрослый билет обойдется в 250 рублей, детский (до 14 лет) – в 100 рублей. Дети до 5 лет могут пройти бесплатно.

В 12:00 в выставочном центре «Галерея» ижевчан ждет межмузейный квест «Нереальные и100рии».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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