2019-12-27T10:18:44+03:00
Общество

Утро в Ижевске: корреспондент «Комсомолки» в роли Деда Мороза, открытие главной елки и найденные останки расчлененной аспирантки СПбГУ

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 27 декабря. Осадков сегодня не ожидается, а погода по-новогоднему слегка морозная: -8…-10 градусов. А пока вы настраиваетесь на рабочий день, мы расскажем вам самые интересные новости:

- На трассе в Удмуртии машина насмерть сбила пешехода

- Цены на бензин и дизельное топливо выросли в Удмуртии

- С Нового года к онкологу сможет записывать только терапевт

- В Ижевске выросло количество заболевших корью?

- Уроженка Удмуртии примет участие в международном конкурсе красоты

- Алина Загитова выступила в мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Москве

Перейдем к подробным новостям:

Открытие главной елки и ледового городка на Центральной площади в Ижевске состоится 27 декабря

В Ижевске 27 декабря на Центральной площади откроют ледовый городок и главную ёлку. Об этом сообщает пресс-служба города. Что ждет ижевчан в праздничной программе?

Новый год в Ижевске: корреспондент «Комсомолки» устроился работать Дедом Морозом, чтобы раскрыть все тайны новогоднего волшебника

Корреспондент «Комсомолки» отправился работать Дедом Морозом и поздравлять детей с Новым годом. Получилось весело и интересно!

Ноги расчлененной аспирантки СПбГУ нашли на дне Мойки

В Петербурге нашли еще один пакет с останками расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В четверг, 26 декабря, стало известно, что водолазы достали со дна реки Мойки ноги девушки, которые на протяжении долгого времени не могли найти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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