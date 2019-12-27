Утро в Ижевске: корреспондент «Комсомолки» в роли Деда Мороза, открытие главной елки и найденные останки расчлененной аспирантки СПбГУ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 27 декабря. Осадков сегодня не ожидается, а погода по-новогоднему слегка морозная: -8…-10 градусов. А пока вы настраиваетесь на рабочий день, мы расскажем вам самые интересные новости:
- На трассе в Удмуртии машина насмерть сбила пешехода
- Цены на бензин и дизельное топливо выросли в Удмуртии
- С Нового года к онкологу сможет записывать только терапевт
- В Ижевске выросло количество заболевших корью?
- Уроженка Удмуртии примет участие в международном конкурсе красоты
- Алина Загитова выступила в мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Москве
Перейдем к подробным новостям:
Открытие главной елки и ледового городка на Центральной площади в Ижевске состоится 27 декабря
В Ижевске 27 декабря на Центральной площади откроют ледовый городок и главную ёлку. Об этом сообщает пресс-служба города. Что ждет ижевчан в праздничной программе?
Новый год в Ижевске: корреспондент «Комсомолки» устроился работать Дедом Морозом, чтобы раскрыть все тайны новогоднего волшебника
Корреспондент «Комсомолки» отправился работать Дедом Морозом и поздравлять детей с Новым годом. Получилось весело и интересно!
Ноги расчлененной аспирантки СПбГУ нашли на дне Мойки
В Петербурге нашли еще один пакет с останками расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В четверг, 26 декабря, стало известно, что водолазы достали со дна реки Мойки ноги девушки, которые на протяжении долгого времени не могли найти.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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